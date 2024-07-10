Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Viana

Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando nos municípios até o momento.

Estão no páreo o atual prefeito, Wanderson Bueno (Podemos), e o ex-secretário de Estado de Meio Ambiente Fabrício Machado (PV). As duas chapas a serem confirmadas durante as convenções, com início previsto para o dia 20 deste mês e término em 5 de agosto, são encabeçadas por aliados do governo do Estado. No entanto, até agora, o Palácio Anchieta não se manifestou sobre quem apoiará como pré-candidato na cidade.