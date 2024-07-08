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Eleições 2024

Manato vai tirar licença do PL: "Não me chamam para nada"

Ex-deputado federal quer ficar livre para se movimentar em 2024 e afirma que Magno Malta descumpriu promessa de repassar R$ 1,5 milhão para a campanha ao governo do ES em 2022

Públicado em 

08 jul 2024 às 18:21
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Chegada do candidato Manato (PL), em Bento Ferreira
Carlos Manato em 2022, quando disputou o governo do Espírito Santo. Ao fundo, de boné, o senador Magno Malta, presidente estadual do PL Crédito: Fernando Madeira
O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) disputou o governo do Espírito Santo em 2022 e chegou ao segundo turno contra Renato Casagrande (PSB). O socialista venceu, mas a corrida foi acirrada. Manato adquiriu certo capital político com o resultado. Depois, entretanto, "mergulhou".
O ex-deputado justificava a ausência em eventos político-partidários devido à dedicação à atividade no setor privado. Ele tem uma pousada e um cerimonial em Pedra Azul.
Nesta segunda-feira (8), porém, Manato revelou à coluna que há mais camadas nesta história, que envolve liberdade para atuar nas eleições de 2024 e até dívidas das eleições de 2022.
O ex-deputado decidiu não se desfiliar, mas se licenciar do PL, partido presidido no Espírito Santo pelo senador Magno Malta. "O PL está tocando a vida e não me chama para nada, para nenhum evento", contou o ex-deputado.
No período de licença, Manato pretende se dedicar a apoiar aliados que disputam as eleições municipais, não necessariamente filiados ao Partido Liberal, "sem cometer infidelidade".
Um exemplo é Audifax Barcelos (PP), pré-candidato a prefeito da Serra. Lá, o PL tem Igor Elson na corrida, mas Manato já se comprometeu com o ex-prefeito, que esteve ao lado dele no segundo turno em 2022.
Em Vitória, onde o PL lançou a pré-candidatura do deputado estadual Capitão Assumção ao Executivo, Manato quer emplacar a própria esposa, Soraya Manato (PP), como candidata.
"Em Itaguaçu, eu apoio o Wesley, do PP; em Castelo, João Paulo, do Republicanos; apoio alguns candidatos do PL também, como o Tiago, em São Gabriel da Palha", resumiu o ex-deputado federal.
Mas a relação de Manato com o PL estadual, leia-se Magno Malta, está desgastada desde bem antes das eleições de 2024.
A coluna obteve a informação de que há uma discordância entre os dois quanto ao financiamento da campanha de 2022. 
Manato confirmou, nesta segunda, que passou por "problemas e contas bloqueadas" devido a um repasse de dinheiro que esperava do PL e nunca chegou.
De acordo com o ex-deputado federal, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno da disputa de 2022, Magno pediu que ele trocasse de marqueteiro. De fato, Fernando Carreiro, que estava à frente da campanha, foi dispensado.
Na mesma ocasião, ainda segundo Manato, Magno garantiu que o PL injetaria R$ 1,5 milhão do fundo eleitoral na campanha para o governo do Espírito Santo. 
"Na reunião que eu tive com o PL, com o Magno, entre o primeiro e o segundo turno, ele disse que era para trocar o marqueteiro e que o partido ia me dar R$ 1,5 milhão, que era para eu assumir a despesa e eles iam pagar", narrou o ex-deputado federal. 
"Eu assumi e até hoje não pagaram", continuou. "No primeiro e no segundo turno o partido me repassou apenas R$ 100 mil", destacou Manato.
O próprio Magno Malta também era candidato e foi eleito ao Senado. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está fora do ar nesta segunda, então não é possível conferir no DivulgaCand, o site oficial da Corte com dados sobre as campanhas eleitorais, os exatos valores aplicados. 
Em novembro de 2022, a reportagem de A Gazeta registrou que a campanha de Manato custou, ao todo, R$ 5,2 milhões e apenas R$ 923 mil estavam quitados até aquele mês.
Em setembro de 2022, a coluna mostrou que Manato era o candidato a governador do PL com menos recursos do partido em todo o país. Ele havia recebido R$ 100 mil da legenda, ao passo que Magno contava com R$ 2 milhões.

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Na época, a assessoria do senador informou que Manato, ao ingressar no partido, ainda em fevereiro de 2022, foi avisado de que o dinheiro do fundo eleitoral seria destinado à campanha de Magno e às dos candidatos a deputado federal e estadual do PL no Espírito Santo. 
Caberia a Manato viabilizar recursos para disputar o governo estadual, por meio de recursos próprios — o ex-deputado declarou um patrimônio de R$ 10, 2 milhões à Justiça Eleitoral — ou de doações de outras pessoas físicas.
Manato, no primeiro turno das eleições de 2022, confirmou ter recebido o aviso, mas sustenta que, depois, Magno prometeu repassar R$ 1,5 milhão para a campanha do segundo turno.
"GRITARIA INÚTIL"
Após a publicação deste texto, a assessoria do senador Magno Malta enviou à coluna um vídeo em que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, rebate as afirmações de Manato quanto à dívida de campanha, o que chamou de "gritaria inútil".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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