Como pré-candidato do PL a prefeito da Serra altera o cenário

O vereador Igor Elson foi lançado pré-candidato a prefeito da Serra pelo PL na última sexta-feira (26) Crédito: Divulgação

A corrida pela Prefeitura da Serra tem mais um pré-candidato. Na última sexta-feira (26), o Partido Liberal lançou o vereador Igor Elson na disputa. O parlamentar apresenta-se como "o candidato do Bolsonaro" e adota a cartilha dos apoiadores do presidente: "Sou de direita, conservador e armamentista". Apesar disso, em entrevista à coluna, ele afirmou que não pretende pautar a campanha na guerra ideológica.

"Vou focar nos problemas que existem na cidade, mas é fundamental a presença do presidente (Bolsonaro) ao meu lado. Em 2022, ele teve 140 mil votos na Serra sem nem pisar aqui e o prefeito (Sérgio Vidigal), que tem quatro mandatos, teve 110 mil", ressaltou Igor Elson.

Sim. O pré-candidato do PL espera que o ex-presidente da República ande ao lado dele pelas ruas da Serra durante a campanha eleitoral de 2024.

Além do bolsonarismo, o vereador aposta no desejo de renovação dos eleitores. "O povo quer renovação", afirmou, ao lembrar que a cidade teve apenas dois prefeitos desde 1997: Sérgio Vidigal (PDT) e Audifax Barcelos (PP).

"O povo quer renovação com alguém sério, com experiência", rebateu Igor Elson, ao ser questionado pela coluna a respeito do adversário.

O vereador tentou se eleger deputado estadual em 2022. Ficou como suplente do PL. Muribeca foi mais bem sucedido, na época, filiado ao Patriota.

Ainda assim, o vereador destacou que, em termos de gestão pública, tem mais expertise que o adversário. "A população não quer um aventureiro, um amador. Eu fui gestor, fui secretário municipal por quase cinco anos, conheço todos os bairros", elencou.

É claro que, até a formalização das candidaturas, em agosto, nem todos podem permanecer no páreo.

Mas quanto mais nomes pregando renovação, melhor, curiosamente, para o pré-candidato mais tradicional. O ex-prefeito Audifax Barcelos, mais uma vez, concorre ao cargo. Ele comandou o Executivo municipal por três mandatos.

Se apenas Muribeca defendesse a bandeira do "novo", o deputado poderia personificar a ideia e se fortalecer. Com Igor Elson no páreo, os votos tendem a se dividir, ao menos no primeiro turno. Weverson, muito ligado a Vidigal, deve ter mais dificuldade para emplacar como novidade.

Além da disputa pelo título de quem é mais capacitado para dar fim à era Vidigal-Audifax, se essa for a intenção da maior parte dos eleitores, Igor Elson tem outro ponto em comum com Pablo Muribeca. O partido do deputado estadual, o Republicanos, tem como slogan "O verdadeiro partido conservador do Brasil".

Ou seja, a legenda está de olho no mesmo eleitorado que o PL. O verador da Serra, contudo, contesta a legitimidade de Pablo Muribeca e do Republicanos para representar o segmento de direita.

"(Muribeca) não representa o conservadorismo de direita. O partido dele está na base do governo Lula (PT) e ele (Muribeca) apoia o Casagrande (PSB). Ele é de esquerda", alfinetou Igor Elson.

Esse discurso de direita x esquerda, além de raso, é bem complicado de se sustentar se for levado ao pé da letra. Para começo de conversa, a maioria dos eleitores mal saberia elencar as características de um ou outro espectro político.

Mas se o critério para se enquadrar ideologicamente uma pessoa forem os aliados e as siglas, do passado ou do presente, o próprio Igor Elson poderia se enrolar.

Evento de lançamento da pré-campanha reuniu correligionários do PL, como o deputado federal Gilvan (com a bandeira do Brasil no ombro) Crédito: Divulgação

Ele foi secretário adjunto de Defesa Social, secretário de Obras, de Serviços e de Agricultura na Prefeitura da Serra, sempre na gestão de Audifax que, à época, era filiado a partidos de esquerda.

Em 2020, elegeu-se vereador pelo Podemos, um partido sem muita identidade ideológica e que, atualmente, apoia o governo Lula.

Apenas parte dos parlamentares federais do Republicanos é aliada à gestão petista. No Espírito Santo, os políticos da legenda apresentam-se como de direita.