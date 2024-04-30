Como pré-candidato do PL a prefeito da Serra altera o cenário

O vereador Igor Elson foi lançado pré-candidato a prefeito da Serra pelo PL na última sexta-feira (26)Crédito: Divulgação
A corrida pela Prefeitura da Serra tem mais um pré-candidato. Na última sexta-feira (26), o Partido Liberal lançou o vereador Igor Elson na disputa. O parlamentar apresenta-se como "o candidato do Bolsonaro" e adota a cartilha dos apoiadores do presidente: "Sou de direita, conservador e armamentista". Apesar disso, em entrevista à coluna, ele afirmou que não pretende pautar a campanha na guerra ideológica.
"Vou focar nos problemas que existem na cidade, mas é fundamental a presença do presidente (Bolsonaro) ao meu lado. Em 2022, ele teve 140 mil votos na Serra sem nem pisar aqui e o prefeito (Sérgio Vidigal), que tem quatro mandatos, teve 110 mil", ressaltou Igor Elson.
Sim. O pré-candidato do PL espera que o ex-presidente da República ande ao lado dele pelas ruas da Serra durante a campanha eleitoral de 2024.
Além do bolsonarismo, o vereador aposta no desejo de renovação dos eleitores. "O povo quer renovação", afirmou, ao lembrar que a cidade teve apenas dois prefeitos desde 1997: Sérgio Vidigal (PDT) e Audifax Barcelos (PP).
"O povo quer renovação com alguém sério, com experiência", rebateu Igor Elson, ao ser questionado pela coluna a respeito do adversário.
O vereador tentou se eleger deputado estadual em 2022. Ficou como suplente do PL. Muribeca foi mais bem sucedido, na época, filiado ao Patriota.
Ainda assim, o vereador destacou que, em termos de gestão pública, tem mais expertise que o adversário. "A população não quer um aventureiro, um amador. Eu fui gestor, fui secretário municipal por quase cinco anos, conheço todos os bairros", elencou.
É claro que, até a formalização das candidaturas, em agosto, nem todos podem permanecer no páreo.
Mas quanto mais nomes pregando renovação, melhor, curiosamente, para o pré-candidato mais tradicional. O ex-prefeito Audifax Barcelos, mais uma vez, concorre ao cargo. Ele comandou o Executivo municipal por três mandatos.
Se apenas Muribeca defendesse a bandeira do "novo", o deputado poderia personificar a ideia e se fortalecer. Com Igor Elson no páreo, os votos tendem a se dividir, ao menos no primeiro turno. Weverson, muito ligado a Vidigal, deve ter mais dificuldade para emplacar como novidade.
Além da disputa pelo título de quem é mais capacitado para dar fim à era Vidigal-Audifax, se essa for a intenção da maior parte dos eleitores, Igor Elson tem outro ponto em comum com Pablo Muribeca. O partido do deputado estadual, o Republicanos, tem como slogan "O verdadeiro partido conservador do Brasil".
Ou seja, a legenda está de olho no mesmo eleitorado que o PL. O verador da Serra, contudo, contesta a legitimidade de Pablo Muribeca e do Republicanos para representar o segmento de direita.
"(Muribeca) não representa o conservadorismo de direita. O partido dele está na base do governo Lula (PT) e ele (Muribeca) apoia o Casagrande (PSB). Ele é de esquerda", alfinetou Igor Elson.
Esse discurso de direita x esquerda, além de raso, é bem complicado de se sustentar se for levado ao pé da letra. Para começo de conversa, a maioria dos eleitores mal saberia elencar as características de um ou outro espectro político.
Mas se o critério para se enquadrar ideologicamente uma pessoa forem os aliados e as siglas, do passado ou do presente, o próprio Igor Elson poderia se enrolar.
Evento de lançamento da pré-campanha reuniu correligionários do PL, como o deputado federal Gilvan (com a bandeira do Brasil no ombro)Crédito: Divulgação
Ele foi secretário adjunto de Defesa Social, secretário de Obras, de Serviços e de Agricultura na Prefeitura da Serra, sempre na gestão de Audifax que, à época, era filiado a partidos de esquerda.
Em 2020, elegeu-se vereador pelo Podemos, um partido sem muita identidade ideológica e que, atualmente, apoia o governo Lula.
Apenas parte dos parlamentares federais do Republicanos é aliada à gestão petista. No Espírito Santo, os políticos da legenda apresentam-se como de direita.
E não podemos esquecer que o próprio presidente estadual do PL, senador Magno Malta, já foi apoiador de Lula.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.