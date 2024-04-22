Político do ES acusado de chantagear indiano vira réu e sai da prisão

Thiago Oliveira do Nascimento, pré-candidato do PL acusado de chantagear milionário indiano Crédito: Instagram

Após três meses em prisão preventiva, o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento , acusado de extorquir dinheiro de um empresário indiano, deixou a cadeia. Antes de ser alvo da Operação Criptovet, Nascimento estava em ascensão no PL de Vila Velha. Filiado à sigla desde outubro de 2023, chegou a ser considerado por atores políticos da cidade como o provável candidato do partido à prefeitura, ou quem sabe uma peça-chave para ocupar a vaga de vice.

No último dia 23 de janeiro, entretanto, o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um hotel de luxo de Vitória . O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A prisão preventiva foi necessária, à época, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e para evitar o risco de fuga ou que o suspeito atrapalhasse as investigações.

A própria 2ª Vara, contudo, decidiu conceder a liberdade ao veterinário depois que o Ministério Público Estadual (MPES) apresentou denúncia contra ele.

O processo voltou a tramitar em sigilo, mas a coluna apurou que Thiago Oliveira do Nascimento foi denunciado pelos crimes de extorsão, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informativo e posse ilegal de arma de fogo.

A denúncia, conforme a coluna apurou, foi recebida pela juíza. Assim, Nascimento agora é réu, responde formalmente a uma ação penal.

Isso não quer dizer, automaticamente, que ele é culpado dos crimes listados pelo Ministério Público. Nem foi julgado ainda e tem direito a defesa.

Como a Justiça entendeu que ele não representa mais risco às investigações, uma vez que a denúncia já foi formalizada, o veterinário responde ao processo em liberdade.

Tem, porém, que cumprir algumas medidas, como usar tornozeleira eletrônica, e não pode nem sair da Grande Vitória sem autorização.

Tudo começou quando um empresário indiano, que vive no exterior, acionou o Ministério Público brasileiro para informar que sofria chantagem e extorsão de um morador de Vila Velha.

Nascimento, de acordo com o MPES, enviou mensagens do próprio celular para o empresário e afirmou que, se não recebesse certas quantias em dinheiro, divulgaria, até para a imprensa internacional, que o indiano manteve um caso extraconjugal com uma brasileira.

Como provas, ele tinha prints de conversas entre o empresário e a mulher, além de fotos do homem com "a namorada". O indiano é casado.

De acordo com as investigações, Nascimento recebeu ao menos US$ 1,8 milhão, via criptomoedas, entre 2021 e 2023. A evolução patrimonial dele, inclusive com a compra de imóveis, chamou a atenção.

O QUE DIZ A DEFESA

A coluna entrou em contato com a defesa de Thiago Oliveira do Nascimento.

“O Juízo da Segunda Vara Criminal de Vila Velha, por meio de decisão sóbria e consistente, enxergou que Thiago Oliveira Nascimento não representa um risco para a sociedade e sua liberdade não traduz perigo para a instrução criminal. Thiago, que segue confiando na Justiça, atenderá a todas as convocações e participará de todos os atos processuais com o fim de colaborar para a total elucidação dos fatos, o que certamente há de culminar com o afastamento das acusações que lhe foram dirigidas”, diz nota assinada pelos advogados Israel Domingos Jorio e Antônio José Ferreira Abkair.

Thiago Oliveira do Nascimento (jaqueta preta) ao lado do senador Magno Malta, em imagem de arquivo Crédito: Reprodução/Instagram

Em 2022, o político foi candidato a deputado estadual pela Rede, sem sucesso. Ingressou no novo partido em outubro de 2023 e, nas redes sociais, denominou-se "um político de direita". Ele ostentou fotos, por exemplo, ao lado do senador Magno Malta.

O PL, Partido Liberal, tem como principal expoente o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. No Espírito Santo, é presidido por Magno e, em Vila Velha, por Carlos Salvador.

Logo após a prisão do veterinário, o partido divulgou nota em que destacou nunca ter apresentado Thiago Oliveira do Nascimento como pré-candidato a prefeito de Vila Velha e que "repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos".