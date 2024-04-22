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Operação CriptoVet

Político do ES acusado de chantagear indiano vira réu e sai da prisão

O veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, que chegou a ser um possível candidato a prefeito de Vila Velha pelo PL, estava em prisão preventiva e agora responde a ação criminal em liberdade

Públicado em 

22 abr 2024 às 12:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Thiago Oliveira do Nascimento, pré-candidato do PL acusado de chantagear milionário indiano
Thiago Oliveira do Nascimento, pré-candidato do PL acusado de chantagear milionário indiano Crédito: Instagram
Após três meses em prisão preventiva, o veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, acusado de extorquir dinheiro de um empresário indiano, deixou a cadeia. Antes de ser alvo da Operação Criptovet, Nascimento estava em ascensão no PL de Vila Velha. Filiado à sigla desde outubro de 2023, chegou a ser considerado por atores políticos da cidade como o provável candidato do partido à prefeitura, ou quem sabe uma peça-chave para ocupar a vaga de vice.
No último dia 23 de janeiro, entretanto, o veterinário foi preso em uma ação do Grupo de Atuação Especial  de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em um hotel de luxo de Vitória. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Paula Cheim Jorge, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.
A prisão preventiva foi necessária, à época, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e para evitar o risco de fuga ou que o suspeito atrapalhasse as investigações.
A própria 2ª Vara, contudo, decidiu conceder a liberdade ao veterinário depois que o Ministério Público Estadual (MPES) apresentou denúncia contra ele.
O processo voltou a tramitar em sigilo, mas a coluna apurou que Thiago Oliveira do Nascimento foi denunciado pelos crimes de extorsão, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informativo e posse ilegal de arma de fogo.
Ao cumprir os mandados de busca em endereços ligados ao veterinário, o Gaeco encontrou uma espécie de arsenal: armas, munições e simulacros de granada. Até um certo aparelho hacker estava por lá.
A denúncia, conforme a coluna apurou, foi recebida pela juíza. Assim, Nascimento agora é réu, responde formalmente a uma ação penal.
Isso não quer dizer, automaticamente, que ele é culpado dos crimes listados pelo Ministério Público. Nem foi julgado ainda e tem direito a defesa. 
Como a Justiça entendeu que ele não representa mais risco às investigações, uma vez que a denúncia já foi formalizada, o veterinário responde ao processo em liberdade.
Tem, porém, que cumprir algumas medidas, como usar tornozeleira eletrônica, e não pode nem sair da Grande Vitória sem autorização.

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Tudo começou quando um empresário indiano, que vive no exterior, acionou o Ministério Público brasileiro para informar que sofria chantagem e extorsão de um morador de Vila Velha.
Nascimento, de acordo com o MPES, enviou mensagens do próprio celular para o empresário e afirmou que, se não recebesse certas quantias em dinheiro, divulgaria, até para a imprensa internacional, que o indiano manteve um caso extraconjugal com uma brasileira.
Como provas, ele tinha prints de conversas entre o empresário e a mulher, além de fotos do homem com "a namorada". O indiano é casado.
De acordo com as investigações, Nascimento recebeu ao menos US$ 1,8 milhão, via criptomoedas, entre 2021 e 2023. A evolução patrimonial dele, inclusive com a compra de imóveis, chamou a atenção.
O QUE DIZ A DEFESA
A coluna entrou em contato com a defesa de Thiago Oliveira do Nascimento.
“O Juízo da Segunda Vara Criminal de Vila Velha, por meio de decisão sóbria e consistente, enxergou que Thiago Oliveira Nascimento não representa um risco para a sociedade e sua liberdade não traduz perigo para a instrução criminal. Thiago, que segue confiando na Justiça, atenderá a todas as convocações e participará de todos os atos processuais com o fim de colaborar para a total elucidação dos fatos, o que certamente há de culminar com o afastamento das acusações que lhe foram dirigidas”, diz nota assinada pelos advogados Israel Domingos Jorio e Antônio José Ferreira Abkair.
Thiago Oliveira do Nascimento (jaqueta preta) ao lado do senador e presidente do PL no Espírito Santo, Magno Malta
Thiago Oliveira do Nascimento (jaqueta preta) ao lado do senador Magno Malta, em imagem de arquivo Crédito: Reprodução/Instagram
Em 2022, o político foi candidato a deputado estadual pela Rede, sem sucesso. Ingressou no novo partido em outubro de 2023 e, nas redes sociais, denominou-se "um político de direita". Ele ostentou fotos, por exemplo, ao lado do senador Magno Malta.
O PL, Partido Liberal, tem como principal expoente o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. No Espírito Santo, é presidido por Magno e, em Vila Velha, por Carlos Salvador.
Logo após a prisão do veterinário, o partido divulgou nota em que destacou nunca ter apresentado Thiago Oliveira do Nascimento como pré-candidato a prefeito de Vila Velha e que "repudia firmemente qualquer conduta que não esteja alinhada com valores morais sólidos".
Nesta segunda-feira (22), a coluna questionou o partido se Nascimento segue filiado à sigla. E, sim, ele continua nos quadros da legenda.
O pré-candidato do PL à Prefeitura de Vila Velha é o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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