Vandinho Leite: "Não é meu objetivo disputar a eleição"

Em passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (1º), o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, afirmou que se depender dele, Perillo, o deputado estadual Vandinho Leite, que comanda o partido no estado, vai disputar a Prefeitura da Serra. A declaração, entretanto, foi quase despretensiosa, ao responder a pergunta desta colunista no final de uma entrevista coletiva concedida em Vitória.
Em seguida, o próprio Vandinho emendou: "Não é meu objetivo inicial disputar a eleição. Vamos discutindo aí, com calma".
"Tenho dialogado, não tenho dificuldade de diálogo com com os partidos na Serra, não. Não tenho dificuldade com Weverson, não tenho dificuldade com o Audifax, que é um amigo, não tenho dificuldade com o Republicanos (partido do deputado estadual Pablo Muribeca) ou com qualquer outro partido que esteja se colocando no município. Vamos discutir isso na hora certa", disse Vandinho.
Faltam seis meses para as eleições de 2024.