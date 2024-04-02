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Prefeitura da Serra

Vandinho Leite: "Não é meu objetivo disputar a eleição"

Deputado estadual e presidente do PSDB-ES diz não ter dificuldade para conversar com o pré-candidato de Sérgio Vidigal (PDT) na Serra, com Audifax Barcelos (PP) ou com Pablo Muribeca (Republicanos)

Públicado em 

02 abr 2024 às 05:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vandinho Leite, deputado estadual e presidente do PSDB-ES
Vandinho Leite, deputado estadual e presidente do PSDB-ES Crédito: Mara Lima/Ales
Em passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (1º), o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, afirmou que se depender dele, Perillo, o deputado estadual Vandinho Leite, que comanda o partido no estado, vai disputar a Prefeitura da Serra. A declaração, entretanto, foi quase despretensiosa, ao responder a pergunta desta colunista no final de uma entrevista coletiva concedida em Vitória.
Em seguida, o próprio Vandinho emendou: "Não é meu objetivo inicial disputar a eleição. Vamos discutindo aí, com calma".
Em 2020, o tucano chegou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura. No segundo turno entre Fábio Duarte (Rede) e Vidigal, ficou neutro.
Agora, diz ter condições de dialogar com a maioria dos pré-candidatos. O atual prefeito não vai disputar a reeleição e lançou Weverson Meireles na corrida
"Tenho dialogado, não tenho dificuldade de diálogo com com os partidos na Serra, não. Não tenho dificuldade com Weverson, não tenho dificuldade com o Audifax, que é um amigo, não tenho dificuldade com o Republicanos (partido do deputado estadual Pablo Muribeca) ou com qualquer outro partido que esteja se colocando no município. Vamos discutir isso na hora certa", disse Vandinho.
Faltam seis meses para as eleições de 2024.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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