Vandinho Leite: "Não é meu objetivo disputar a eleição"

"Tenho dialogado, não tenho dificuldade de diálogo com com os partidos na Serra, não. Não tenho dificuldade com Weverson, não tenho dificuldade com o Audifax, que é um amigo, não tenho dificuldade com o Republicanos (partido do deputado estadual Pablo Muribeca) ou com qualquer outro partido que esteja se colocando no município. Vamos discutir isso na hora certa", disse Vandinho.