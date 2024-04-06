Veja para onde foi Capitã Estéfane, vice-prefeita de Vitória

Sem espaço no Republicanos, a capitã foi para o Patriota e, ainda em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e não contou com o apoio de Pazolini. Ela teve um desempenho tímido nas urnas.

Na sexta-feira (5), reta final do prazo para filiações partidárias de quem pretende se candidatar no pleito de 2024, a vice-prefeita filiou-se ao Podemos. No Espírito Santo, o partido é presidido pelo deputado federal Gilson Daniel

Capitã Estéfane, ao lado de Gilson Daniel, durante filiação ao Podemos Crédito: Pedro Sarkis/Podemos-ES

Questionado pela coluna neste sábado (6), ele afirmou que ainda não há definição sobre qual cargo Estéfane vai disputar este ano: “Estamos discutindo. Será um quadro para qualquer disputa”.

Ela se filiou ao Podemos de Vitória, mantendo, portanto, o domicílio eleitoral na Capital. Ou seja, a capitã, em tese, pode ser candidata a prefeita, a vice ou a vereadora.

“Chego ao Podemos para contribuir na promoção de políticas públicas, pensando nossas cidades de forma mais ampla e uma gestão pública moderna e eficiente. Estou muito feliz com a decisão e animada para os próximos passos, colocando o meu nome à disposição do partido”, afirmou a vice-prefeita, em nota divulgada pelo novo partido.

Hoje, o Podemos está próximo de um grupo que reúne três pré-candidatos a prefeito de Vitória: Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), Tyago Hoffmann (PSB) e Fabrício Gandini (PSD).

Guinada

Todos eles são aliados do governador Renato Casagrande (PSB). O Podemos, aliás, é um dos principais partidos da base governista.

Capitã Estéfane, principalmente, após o rompimento com Pazolini tornar-se público, aproximou-se do Palácio Anchieta. Enquanto isso, o prefeito fazia oposição a Casagrande.

A filiação dela ao Podemos confirma a trajetória casagrandista, o que já havia ficado evidente em 2022, quando ela apoiou a reeleição do governador.

E agora?

Em 2020, Capitã Estéfane teve que passar à reserva da Polícia Militar , uma espécie de aposentadoria antecipada, com vencimentos reduzidos, proporcionais ao tempo de serviço, para ingressar na empreitada eleitoral.

Foi um movimento arriscado. Se ela e Pazolini fossem derrotados, Estéfane não teria como voltar à ativa na PM. A vitória veio e, com isso, várias possibilidades no horizonte da militar.

Teria ela uma participação efetiva na gestão municipal? Comandaria alguma secretaria? Teria projeção para se fortalecer politicamente?