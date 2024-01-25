Capixaba suspeito de chantagear milionário indiano foi preso em hotel de luxo

Em razão de recentes publicações realizadas por meios de comunicação sobre a deflagração de operação denominada CriptoVet, informamos que tramita no âmbito do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), procedimento sigiloso de investigação para apuração de crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, com utilização de criptomoedas.

Em decorrência das investigações, na data de 23/01 (terça-feira), foram cumpridos mandados de busca expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que acolheu pedidos do Ministério Público em desfavor de um dos investigados. As buscas resultaram na apreensão documentos e dispositivos eletrônicos, que serão analisados pelo MPES, além de valores em espécie e armas de fogo, sem a apresentação dos devidos registros legais.

Na mesma data, foi efetivada a ordem judicial de prisão temporária em desfavor de um dos investigados, decretada pelo prazo de 5 dias, conforme determina a lei processual, e mantida em audiência de custódia realizada na data de ontem (24/01).

As investigações do MPES não estão concluídas e seguem em sigilo, necessário para se garantir a apuração da verdade, com exercício do contraditório e da ampla defesa, além de preservação de direitos da vítima. Informações adicionais sobre procedimentos podem ser obtidas junto à Assessoria de Comunicação do MPES.