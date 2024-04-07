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Eleições 2024

Arnaldinho Borgo diz que fica no Podemos

Prefeito de Vila Velha até teria motivos para deixar o partido, mas decidiu não fazer isso faltando seis meses para a eleição de 2024

Públicado em 

07 abr 2024 às 12:13
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, decidiu permanecer no mesmo partido
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, decidiu permanecer no mesmo partido Crédito: Podemos/Divulgação
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, disse ao povo que fica. Ele vai permanecer filiado ao Podemos. Pré-candidato à reeleição, o prefeito recebeu convites para integrar outras legendas, como Progressistas e Republicanos.
A coluna já mostrou que Arnaldinho até teria motivos para trocar de partido, mas era improvável que o fizesse a cerca de seis meses da eleição de 2024.

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No Espírito Santo, o Podemos é presidido pelo deputado federal Gilson Daniel.
Dentro da sigla, há críticas ao estilo centralizador do parlamentar, tanto que, de acordo com um correligionário do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho não mantém diálogo com o presidente estadual.
Algo que pode deixar sequelas, já pensando no pleito de 2026.
Para concorrer em 2024, entretanto, o chefe do Executivo municipal não deve encontrar obstáculos na legenda.
“Depois de receber convites para a mudança de partido e agradecer a cada um deles, o prefeito Arnaldinho Borgo confirmou que permanecerá no Podemos”, divulgou a assessoria de imprensa de Arnaldinho na noite de sábado (6).
O Republicanos de Vila Velha já declarou apoio ao prefeito.
O curioso é que, pouco tempo atrás, o presidente estadual do partido, Erick Musso, convidou o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho para se filiar à sigla.
Ramalho é, nada mais, nada menos, que o principal adversário de Arnaldinho. Ele escolheu filiar-se ao PL. Antes disso, recebeu convite também do Progressistas.
O PP de Vila Velha, por sua vez, decidiu lançar candidatura própria à prefeitura, trata-se do ex-prefeito Neucimar Fraga.
Ainda estão no páreo, o ex-vereador Maurício Gorza (PSDB) e o PT, que deve lançar João Batista Babá ou Edson Wilson.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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