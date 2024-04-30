PT vai lançar pré-candidato na Serra. Veja o que Vila Velha tem a ver com isso

O ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT) é pré-candidato a prefeito da Serra Crédito: Tonico/Ales

O lançamento da pré-candidatura do ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT) a prefeito da Serra já tem data marcada. O evento vai ser realizado no dia 11 de maio, às 9h, no Clube da Boa Convivência, em Laranjeiras. A movimentação do partido no município serrano, entretanto, está ligada a outra cidade da Grande Vitória: Vila Velha.

O PT é composto por várias correntes, as tendências. Roberto Carlos é da Resistência Socialista, a mesma de Babá. A tendência hegemônica no PT do Espírito Santo, da Serra e de Vila Velha, contudo, é a Construindo um Novo Brasil (CNB), integrada por Edson Wilson.

A coluna apurou, nos bastidores, que, para apoiar Roberto Carlos, da Resistência Socialista, na Serra, a CNB quer que aos eleitores canela-verde o nome oferecido seja o de Edson Wilson e não o de Babá. Do contrário a Resistência estaria nas duas frentes.

Formalmente, os diretórios municipais são independentes. Assim, Roberto Carlos pode ser o candidato do partido a prefeito da Serra, independentemente do resultado em Vila Velha.

Na prática, porém, "ele gostaria de ser o candidato de todos do Partido dos Trabalhadores", contou um aliado. O professor prefere contar, logicamente, com o endosso de todas as tendências internas do PT. Time unido joga melhor.

O PT faz parte de uma federação com PCdoB e PV. As três legendas atuam como um só partido. Na Serra, PV e PCdoB não fazem objeção pública à pré-candidatura do Professor Roberto Carlos. O problema mesmo é interno.