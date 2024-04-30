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Eleição 2024

PT vai lançar pré-candidato na Serra. Veja o que Vila Velha tem a ver com isso

Partido dos Trabalhadores ensaia disputar as prefeituras das duas cidades e uma coisa afeta a outra. Entenda

Públicado em 

30 abr 2024 às 13:47
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O ex-deputado estadual Roberto Carlos
O ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT) é pré-candidato a prefeito da Serra Crédito: Tonico/Ales
O lançamento da pré-candidatura do ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT) a prefeito da Serra já tem data marcada. O evento vai ser realizado no dia 11 de maio, às 9h, no Clube da Boa Convivência, em Laranjeiras. A movimentação do partido no município serrano, entretanto, está ligada a outra cidade da Grande Vitória: Vila Velha. 
Lá, o Partido dos Trabalhadores tem dois pré-candidatos: João Batista "Babá" e Edson Wilson. Falta escolher qual deles vai aparecer, de fato, nas urnas.
O PT é composto por várias correntes, as tendências. Roberto Carlos é da Resistência Socialista, a mesma de Babá. A tendência hegemônica no PT do Espírito Santo, da Serra e de Vila Velha, contudo, é a Construindo um Novo Brasil (CNB), integrada por Edson Wilson. 
A presidente estadual da sigla, a deputada federal Jack Rocha, por exemplo, é da CNB.
A coluna apurou, nos bastidores, que, para apoiar Roberto Carlos, da Resistência Socialista, na Serra, a CNB quer que aos eleitores canela-verde o nome oferecido seja o de Edson Wilson e não o de Babá. Do contrário a Resistência estaria nas duas frentes.
Formalmente, os diretórios municipais são independentes. Assim, Roberto Carlos pode ser o candidato do partido a prefeito da Serra, independentemente do resultado em Vila Velha.
Na prática, porém, "ele gostaria de ser o candidato de todos do Partido dos Trabalhadores", contou um aliado. O professor prefere contar, logicamente, com o endosso de todas as tendências internas do PT. Time unido joga melhor.

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O PT faz parte de uma federação com PCdoB e PV. As três legendas atuam como um só partido. Na Serra, PV e PCdoB não fazem objeção pública à pré-candidatura do Professor Roberto Carlos. O problema mesmo é interno. 
A disputa pela Prefeitura da Serra já conta com sete pré-candidatos: Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL), Mauro Luiz (PMB), Pablo Muribeca (Republicanos), Professor Roberto Carlos (PT), Weverson Meireles (PDT) e Wilson Zon (Novo).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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