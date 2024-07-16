Novo deve disputar Prefeitura da Serra com chapa puro-sangue

Se a situação do Partido Novo na disputa majoritária na Serra pudesse ser traduzida em um álbum da Música Popular Brasileira (MPB) certamente seria o "Bloco do eu sozinho", da banda Los Hermanos. Sem ter conseguido, até agora, fechar alianças partidárias para o seu projeto de governar o município, a legenda deve apostar em uma chapa puro-sangue para disputar o pleito municipal.
A informação foi confirmada à reportagem nessa segunda-feira (16) pelo presidente do Novo no Espírito Santo, Iuri Aguiar. Conforme o chefe partidário, o vice que vai compor com o empresário Wylson Zon (Novo), pré-candidato a prefeito, virá da própria legenda.
"Temos realizado algumas conversas, mas a tendência é que o vice na chapa do Novo para prefeito na Serra venha do partido. O Wylson está conversando com dois possíveis cotados para o posto. Eles também são filiados ao Novo", frisa.
Enquanto decide a respeito do vice, o Novo segue divulgando o perfil de seu pré-candidato a prefeito. Wylson Zon, de 60 anos, é empresário no setor imobiliário. Já coordenou o planejamento estratégico da Serra de 2000 a 2020 pela Associação dos Empresários da Serra (Ases), além de ter sido diretor da Associação de Moradores de Manguinhos.