Novo deve disputar Prefeitura da Serra com chapa puro-sangue

Enquanto decide a respeito do vice, o Novo segue divulgando o perfil de seu pré-candidato a prefeito. Wylson Zon, de 60 anos, é empresário no setor imobiliário. Já coordenou o planejamento estratégico da Serra de 2000 a 2020 pela Associação dos Empresários da Serra (Ases), além de ter sido diretor da Associação de Moradores de Manguinhos.