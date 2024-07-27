Zenilza Pauli é confirmada na corrida pela Prefeitura de São Mateus

Zenilza confirmou a candidatura em São Mateus neste sábado (27) Crédito: Luara Fernandes

Zenilza Pauli foi confirmada na disputa pela Prefeitura de São Mateus nas Eleições 2024, em convenção realizada na sede do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidadena tarde deste sábado (27). A federação, que une ainda PV e PCdoB, no entanto, deixou o nome do vice na chapa majoritária indefinido. Com a oficialização, Zenilza é, pelo menos até o momento, a única mulher na corrida pela chefia do Executivo no município.

“Nossa expectativa é construir um projeto cada vez mais participativo em São Mateus que, historicamente, tem votos expressivos na esquerda. Vivemos o desafio de apresentarmos uma mulher em uma cidade que não tem esse costume na política, mas é um desafio necessário”, frisou a professora.

“São Mateus tem 53% do eleitorado feminino, mas não queremos aqui uma ‘guerra dos sexos’, queremos diálogo”, complementou.

Convenção oficializou candidatura de Zenilza Pauli à Prefeitura de São Mateus Crédito: Germando Portela

De acordo com representantes dos partidos federados, a decisão sobre quem vai compor a chapa com Zenilda no pleito na Região Norte do Estado deve ser tomada na primeira semana de agosto. O prazo máximo para homologação das candidaturas é o dia 15.

O lançamento da candidatura de Zenilza contou com a presença de integrantes da Rede, do Republicanos, do PSB e do PDT. Segundo a candidata, ainda não há apoio firmado entre as siglas, mas existe diálogo.

Para a Câmara de Vereadores, a federação lançou 12 candidatos, número máximo estabelecido pela nova regra (número de vagas em disputa na Câmara + 1 candidatura). A chapa é composta por seis do PT, três do PV e outros três do PCdoB.

Quem é Zenilza Pauli?