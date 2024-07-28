Em chapa puro-sangue, Novo lança Wylson Zon à Prefeitura da Serra

Após “desistir de desistir”, Wylson Zon teve sua candidatura à Prefeitura da Serra oficializada neste domingo (28), na convenção do Novo, em uma chapa puro-sangue que terá o médico Willian Lessa como vice. Com isso, Zon será o único candidato a prefeito do partido na Grande Vitória. Na ocasião, também foram lançados 17 candidatos a vereador.
Nos últimos dias, havia a expectativa de que o empresário desistisse da disputa, já que vinha mantendo conversas com os concorrentes Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL) e Pablo Muribeca (Republicanos). Os diálogos, porém, não resultaram em aliança, e o Novo decidiu manter a candidatura majoritária própria.
"Fizemos uma análise criteriosa sobre o que é necessário para o partido crescer. Queremos um projeto político diferente, que é maior do que fazer coligação para participação em eventuais governos", disse Zon à coluna de Letícia Gonçalves de sábado (27).
Wylson Zon tem 60 anos e é empresário do setor imobiliário, atuante no associativismo empresarial. Ele coordenou o planejamento estratégico do município no período de 2000 a 2020 pela Associação dos Empresários da Serra (ASES). Foi presidente do Conselho de Segurança e participou do Conselho de Turismo da cidade. Também foi diretor da Associação de Moradores de Manguinhos.