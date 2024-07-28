Em chapa puro-sangue, Novo lança Wylson Zon à Prefeitura da Serra

Wylson Zon tem 60 anos e é empresário do setor imobiliário, atuante no associativismo empresarial. Ele coordenou o planejamento estratégico do município no período de 2000 a 2020 pela Associação dos Empresários da Serra (ASES). Foi presidente do Conselho de Segurança e participou do Conselho de Turismo da cidade. Também foi diretor da Associação de Moradores de Manguinhos.