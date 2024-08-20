Ampliar o atendimento à saúde focado na telemedicina, expandir escolas em tempo integral e modernizar o transporte local implementando Uber barco. Essas são algumas das propostas apresentadas por Du (Avante), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) até a próxima sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Du promete implementar Uber barco e ampliar telemedicina em Vitória
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda com Assumção (PL) e segue nesta terça com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante). Nos demais dias desta semana, a ordem será João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Na parte da tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início na segunda com Arnaldinho Borgo (Podemos), seguem nesta terça com Coronel Ramalho (PL) e, nos dias seguintes, serão divulgadas as entrevistas com Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Du (Avante):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Propomos a ampliação e modernização do transporte público, integrando bicicletas, patinetes, ônibus elétricos, veículos compartilhados e modais aquáticos como Uber barco e demais modelos de embarcações. Vamos investir em tecnologias de trânsito inteligente, criar novas ciclovias, ciclorrotas, ciclofaixas e faixas exclusivas para ônibus e motos, melhorando a fluidez e reduzindo os engarrafamentos. A mobilidade urbana será prioridade, com foco na sustentabilidade e na eficiência para todos os moradores de Vitória.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Nosso plano inclui a criação da Secretaria de Gestão de Riscos e Desastres, focada na ampliação e manutenção do sistema de drenagem, além da revitalização de áreas de risco. Vamos implementar sistemas de retenção de águas pluviais, investir em tecnologias de monitoramento climático para prever e mitigar alagamentos e deslizamentos. A criação de parques urbanos funcionará como barreiras naturais contra enchentes e garantiremos a limpeza e a drenagem constante de todos os canais que cortam a cidade, visando à segurança dos moradores e à preservação do meio ambiente, com objetivo de salvar vidas.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Visamos a uma segurança pública integrada com o governo estadual, unindo esforços para combater o crime de forma mais eficaz. Além disso, pretendemos implementar o projeto ARCAH, que já recuperou mais de 3 mil pessoas em São Paulo, promovendo o desenvolvimento social e geração de renda para moradores de rua e dependentes químicos por iniciativas como a Horta Social Urbana. Essa abordagem vai além da repressão, oferecendo oportunidades de ressocialização e inclusão econômica, especialmente em bairros onde o tráfico de drogas é predominante.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Ampliar a tecnologia facilitando o acesso ao atendimento de cada demanda é fundamental. Vamos expandir as unidades de saúde com foco na atenção básica e na redução de demanda por especialistas. A telemedicina será ampliada, facilitando o acesso a consultas e exames. Investiremos na capacitação e ampliação do quadro de profissionais para garantir um atendimento humanizado e ágil. A criação de centros de diagnóstico integrados vai desburocratizar o acesso a exames, melhorando a qualidade dos serviços. Implementaremos atendimentos e exames itinerantes, levando a saúde diretamente à comunidade.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Nosso compromisso é ampliar o ensino em tempo integral, começando pelas escolas em regiões mais vulneráveis. Vamos construir novas unidades escolares e reformar as existentes, adaptando-as para atender à demanda. Parcerias com o setor privado e ONGs serão estabelecidas para complementar as atividades extracurriculares, oferecendo uma educação completa que prepare nossos jovens para o futuro. A meta é atingir e superar os índices estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação, além de adequar e manter as escolas com os alvarás em dia, garantindo a vida no ambiente educacional.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
A estratégia para reduzir o déficit previdenciário envolve a revisão dos gastos, combate à sonegação, otimização da gestão dos recursos e incentivos ao crescimento econômico da cidade, incentivo à legalização da informalidade, gerando novas receitas e oportunidades. A modernização da gestão previdenciária, com transparência e responsabilidade, permitirá a recuperação das finanças sem comprometer os serviços essenciais, buscando eficiência e sustentabilidade.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) Implementação de um sistema de mobilidade urbana inteligente e moderno, com sistemas tradicionais, alternativos, integrados; 2) Criação de programas sociais e tecnológicos integrados com o governo para segurança pública; 3) Ampliação da tecnologia no atendimento em saúde com foco na telemedicina; 4) Expansão de creches e escolas em tempo integral na rede municipal; e 5) Criação de oportunidades, com foco e geração de criação de renda e ampliação da economia criativa e tecnológica.