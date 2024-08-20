Du promete implementar Uber barco e ampliar telemedicina em Vitória

Candidato Du (Avante) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleito prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Ampliar o atendimento à saúde focado na telemedicina, expandir escolas em tempo integral e modernizar o transporte local implementando Uber barco. Essas são algumas das propostas apresentadas por Du (Avante), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória . As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) até a próxima sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates decom os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

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Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda com Assumção (PL) e segue nesta terça com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante). Nos demais dias desta semana, a ordem será João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).

Na parte da tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início na segunda com Arnaldinho Borgo (Podemos), seguem nesta terça com Coronel Ramalho (PL) e, nos dias seguintes, serão divulgadas as entrevistas com Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Confira abaixo a entrevista com Du (Avante):