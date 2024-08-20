Criar um pacto para reduzir a violência urbana e doméstica, aumentar o investimento em cultura e lançar um plano de adaptação às mudanças climáticas. Essas são algumas das propostas apresentadas por Camila Valadão (Psol), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) até a próxima sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Camila Valadão promete reduzir filas na saúde e aumentar investimento em cultura em Vitória
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda com Assumção (PL) e segue nesta terça com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante). Nos demais dias desta semana, a ordem será João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Na parte da tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início na segunda com Arnaldinho Borgo (Podemos), seguem nesta terça com Coronel Ramalho (PL) e, nos dias seguintes, serão divulgadas as entrevistas com Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Camila Valadão (Psol):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
O Plano de Mobilidade Urbana, que deveria ser entregue em 2022, ainda não foi implementado pela atual gestão. Além disso, faltam políticas para o fomento de outros modais de transporte ou, ainda, para desenvolver um plano para reduzir o impacto das áreas geradoras de tráfego (áreas com grande quantidade de deslocamentos de pessoas). Vamos transformar a Setran em Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória e criar um Laboratório de Inovação para a Mobilidade, além de planejar, em conjunto com o governo do ES, a logística de vans, ônibus, aquaviário e faixas prioritárias para transporte público.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Na contramão da história, Vitória é a única capital do Sudeste que ainda não possui um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, portanto ainda não está preparada para enfrentar os fenômenos extremos. Vamos dar prioridade à elaboração do Plano e a estratégias de preservação e recuperação ambiental, além de avançar e inovar nos serviços de zeladoria, como a limpeza de bueiros, dando mais eficiência aos processos.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Vamos implementar um modelo de segurança pública com foco em proteção da vida, cidadania, garantia de direitos e prevenção. Vamos liderar a integração entre órgãos municipais e ampliar a cooperação entre cidades, Estado e União. Vamos construir o Pacto Municipal de Redução da Violência Urbana e Doméstica, criar o Observatório da Violência de Vitória para produzir e sistematizar dados sobre segurança pública, ao identificar vulnerabilidades e traçar ações. Queremos uma Guarda valorizada, com salário digno, condições de trabalho, formação continuada e acompanhamento assistencial e psicológico.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
O nosso programa na área da saúde foi construído na perspectiva de fortalecimento do SUS. As nossas propostas foram organizadas em seis eixos: 1) fortalecimento da atenção básica; 2) Saúde Mental e Bem-Estar Psicossocial; 3) Valorização e Capacitação dos Profissionais de Saúde; 4) Inovação e Tecnologia na Saúde; 5) Promoção da Saúde e Qualidade de Vida; 6) Gestão e Governança em Saúde. Para melhorar o atendimento e reduzir as filas, vamos ampliar a quantidade de profissionais nas unidades de saúde que necessitarem e finalizar a implementação da Estratégia de Saúde da Família no município.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Na educação, nossas propostas visam a fortalecer a gestão democrática, valorizar trabalhadoras da educação, investir na melhoria e na modernização dos nossos CMEIs e EMEFs, promover inclusão e diversidade, fortalecer a política de Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de implementar um modelo de escola integral aberta para integrar políticas de esporte, arte e cultura aos programas de educação e transformar as unidades em polos de produção de pensamento crítico, preservação da memória dos bairros e promoção da cultura popular, ressignificando a sua relação com os territórios da cidade.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
É importante ressaltar que o atual prefeito promoveu uma das maiores injustiças sociais da história da nossa cidade com a Reforma da Previdência de 2021, que taxou em 14% os aposentados. Vamos construir estratégias para reparar esse prejuízo para os nossos aposentados. Além disso, queremos fortalecer a participação nas políticas previdenciárias e ampliar as medidas de qualidade do gasto e de correção de iniquidades.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) Retomar a participação popular em orçamento, políticas e obras com democracia e transparência; 2) Fortalecer a saúde com ampliação da atenção primária, expansão de equipes, Estratégia de Saúde da Família e consultas de especialidades médicas; 3) Efetivar a educação integral com políticas de esporte, arte e cultura e produção de pensamento crítico; 4) Ampliar o orçamento da cultura para fomento, modernização e revitalização de equipamentos culturais e investir nas regiões periféricas; e 5) Construir o Pacto de Redução da Violência Urbana e Doméstica e rede de apoio para vítimas e familiares.