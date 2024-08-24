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Eleições 2024

Ipec: 94% dos que elegeram Arnaldinho em 2020 votariam nele novamente

Também pretendem votar no atual prefeito de Vila Velha 42% dos eleitores de Max Filho no segundo turno das últimas eleições municipais, segundo o levantamento
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

23 ago 2024 às 21:23

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 21:23

Arnaldinho Borgo busca reeleição em Vila Velha
Arnaldinho Borgo é candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Em Vila Velha, 94% dos eleitores que votaram em Arnaldinho Borgo (Podemos) no segundo turno das eleições municipais de 2020 têm a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição novamente nas eleições 2024. O mandatário também atraiu 42% dos eleitores do ex-prefeito e concorrente dele no segundo turno daquele pleito, Max Filho. Os dados são da pesquisa eleitoral Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (23).
Das pessoas que declararam ter votado branco, nulo, não se lembram, não responderam ou se ausentaram da votação na disputa de quatro anos atrás, 66% disseram que, agora, vão votar no prefeito e candidato à reeleição.
Já entre as pessoas que votaram em Arnaldinho há quatro anos e não pretendem repetir o voto, 2% disseram que têm a intenção de votar em Coronel Ramalho (PL), 1% em Gabriel Ruy (Mobiliza), 1% em João Batista Babá (PT) e outros 2% não sabem ou não responderam.
Daqueles que votaram em Max Filho em 2020, 26% têm intenção de votar em Ramalho nas eleições deste ano, 6% em Babá, 4% no Professor Nícolas Trancho (Psol), 3% em Maurício Gorza (PSDB), 1% em Gabriel Ruy (Mobiliza) e 3% em branco ou nulo. Disseram que não sabem ou não responderam 14% dos eleitores do concorrente de Arnaldinho há quatro anos.

Eleitores de Lula e Bolsonaro em 2022

O prefeito também garante popularidade entre eleitores de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL): 79% das pessoas que declaram ter votado no petista em 2022 disseram que têm a intenção de votar em Arnaldinho, assim como 75% daqueles que votaram no ex-presidente.
Já Ramalho garante 15% das intenções de voto do eleitorado de Bolsonaro e 6% de Lula. O candidato do PT no município, Babá, também tem 6% das intenções de voto entre os que elegeram o presidente da República há dois anos e alcança 1% dos que votaram no ex-presidente, em 2022.
A intenção de voto branco ou nulo é de 1% entre os eleitores de Bolsonaro e de 4% entre os eleitores de Lula. Não sabem ou não responderam 6% dos entrevistados que votaram em Bolsonaro e 4% daqueles que votaram em Lula em 2022.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

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