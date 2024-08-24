Ipec: 94% dos que elegeram Arnaldinho em 2020 votariam nele novamente

Arnaldinho Borgo é candidato à reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (23). Em Vila Velha , 94% dos eleitores que votaram em Arnaldinho Borgo (Podemos) no segundo turno das eleições municipais de 2020 têm a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição novamente nas eleições 2024 . O mandatário também atraiu 42% dos eleitores do ex-prefeito e concorrente dele no segundo turno daquele pleito, Max Filho. Os dados são da pesquisa eleitoral Ipec, realizada a pedido dae divulgada na sexta-feira (23).

Das pessoas que declararam ter votado branco, nulo, não se lembram, não responderam ou se ausentaram da votação na disputa de quatro anos atrás, 66% disseram que, agora, vão votar no prefeito e candidato à reeleição.

Já entre as pessoas que votaram em Arnaldinho há quatro anos e não pretendem repetir o voto, 2% disseram que têm a intenção de votar em Coronel Ramalho (PL), 1% em Gabriel Ruy (Mobiliza), 1% em João Batista Babá (PT) e outros 2% não sabem ou não responderam.

Daqueles que votaram em Max Filho em 2020, 26% têm intenção de votar em Ramalho nas eleições deste ano, 6% em Babá, 4% no Professor Nícolas Trancho (Psol), 3% em Maurício Gorza (PSDB), 1% em Gabriel Ruy (Mobiliza) e 3% em branco ou nulo. Disseram que não sabem ou não responderam 14% dos eleitores do concorrente de Arnaldinho há quatro anos.

Eleitores de Lula e Bolsonaro em 2022

O prefeito também garante popularidade entre eleitores de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL): 79% das pessoas que declaram ter votado no petista em 2022 disseram que têm a intenção de votar em Arnaldinho, assim como 75% daqueles que votaram no ex-presidente.

Já Ramalho garante 15% das intenções de voto do eleitorado de Bolsonaro e 6% de Lula. O candidato do PT no município, Babá, também tem 6% das intenções de voto entre os que elegeram o presidente da República há dois anos e alcança 1% dos que votaram no ex-presidente, em 2022.

A intenção de voto branco ou nulo é de 1% entre os eleitores de Bolsonaro e de 4% entre os eleitores de Lula. Não sabem ou não responderam 6% dos entrevistados que votaram em Bolsonaro e 4% daqueles que votaram em Lula em 2022.