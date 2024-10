Eleições 2024: acompanhe o dia de votação em tempo real no ES

06/10/2024 - 11:56

Favorito nas pesquisas, candidato Lucas Scaramussa vota em Linhares

O deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), líder na disputa pela Prefeitura de Linhares, com 55% das intenções de votos válidos, de acordo com a última rodada da pesquisa Ipec, votou por volta das 9h deste domingo (06), no colégio do Sesi, no bairro Aviso.

No local ele conversou com eleitores e garantiu estar com "coração em paz".

"Fizemos uma campanha limpa e com muito respeito. Olhando nos olhos dos eleitores e sentindo as dores da população, que vem sofrendo nos últimos tempos. Queremos paz! E que todos que desejam uma cidade melhor possam nos ajudar a construir a Linhares do futuro."