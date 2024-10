Eleições 2024

Quaest: Pazolini tem 50%, Luiz Paulo, 23%, e Coser, 22% dos votos válidos em Vitória

Pesquisa divulgada neste sábado (5) mostra atual prefeito na liderança, mas cenário é incerto sobre se a eleição será decidida no primeiro ou no segundo turno na Capital

Lorenzo Pazolini aparece à frente de Luiz Paulo e João Coser na pesquisa Quaest. (Reprodução | Arte A Gazeta)

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) permanece na liderança na disputa pela Prefeitura de Vitória, com 50% das intenções de votos válidos, de acordo com a última rodada da pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (5).

Na sequência, aparecem Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 23%, e João Coser (PT), com 22%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o tucano e o petista estão tecnicamente empatados.

A candidata Camila Valadão (Psol) está com 3% e Assumção (PL), com 2%. Os dois também estão empatados na margem de erro. O candidato Du (Avante) não alcançou 1% dos votos válidos.

Neste levantamento, divulgado na véspera da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (6). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Para este cálculo, a Quaest explica que foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Vitória.

Votos totais

Já quando são considerados os votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos) no cenário estimulado, em que o entrevistado é informado sobre nome e partido de todos os candidatos, Pazolini aparecia com 51% na primeira rodada da Quaest, em 28 de agosto. Depois, oscilou positivamente para 53% na segunda rodada, divulgada em 18 de setembro. Agora, o candidato aparece novamente com 51%.

Luiz Paulo tinha 8%, seguiu com 8% na rodada seguinte e agora subiu para 18%. Coser (PT) alcançou 17%, em agosto, oscilou para 15% na segunda rodada e agora aparece com 16%.

Assumção tinha 2% em agosto. Depois, oscilou para 5%. Agora, tem 4%. Valadão tinha 7% na pesquisa de agosto, oscilou para 4% e agora segue com 4%. Assumção e Valadão estão numericamente empatados. Du foi citado, mas não pontuou no cenário estimulado na pesquisa de agosto. Na última rodada, o candidato apareceu com 1% e, agora, novamente não pontuou.

No cenário estimulado, indecisos eram 9% na pesquisa de agosto. Depois, passaram a 10%, e agora, só 1%. O percentual que votaria em branco, nulo ou não pretendem ir votar foi de 6% para 4%, e agora é de 6%.

Cenário espontâneo

No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, na pesquisa Quaest de agosto, 54% dos eleitores de Vitória estavam indecisos. No levantamento de 18 de setembro, o percentual de indecisos era de 40%. A um dia da eleição, indecisos são 26%.

Pazolini aparecia, em agosto, com 32%. Subiu para 39% e agora oscilou positivamente para 41%. Luiz Paulo aparecia com 1%, depois, 5%, e agora subiu para 14%. Coser tinha 8% de menções espontâneas. Foi para 9% e agora oscilou para 11%. O tucano e o petista também aparecem tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas.

Assumção, Camila Valadão e Du, somados, apareciam com 3% no cenário espontâneo na pesquisa de agosto. Juntos, somaram 5% na segunda rodada. Agora, Assumção e Camila têm 3% cada um, e Du não pontuou. Em agosto, 2% do eleitorado disseram que votariam branco, nulo ou que não pretendiam votar. O índice de 2% manteve-se em agosto e nesta última rodada.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 1.000 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-00977/2024.

