Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Deputada federal Erika Hilton grava vídeo de apoio a Camila Valadão

Erika Hilton foi eleita para o primeiro mandato na Câmara em 2022 e escolhida a primeira líder parlamentar trans da história do Congresso
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 out 2024 às 10:43

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 10:43

Deputada federal Erika Hilton grava vídeo de apoio a Camila Valadão
Deputada federal Erika Hilton grava vídeo de apoio a Camila Valadão Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
A deputada federal Erika Hilton (Psol) gravou um vídeo de apoio a sua correligionária Camila Valadão (Psol), na disputa pela Prefeitura de Vitória. A gravação foi divulgada na segunda-feira (30), nas redes sociais da candidata a prefeita. “Receber o apoio de grandes lideranças como a deputada federal Erika Hilton é um combustível para seguirmos firmes nessa reta final”, disse Valadão. 
“Alô, Vitória, aqui quem fala é a deputada federal Erika Hilton. Estou passando pra dizer que nós precisamos de mais mulheres ocupando os espaços de poder, mais mulheres prefeitas, não qualquer mulher, mulher com compromisso, mulher com responsabilidade e mulher que possa defender os nossos direitos, o direito do povo, o direito das pessoas e o direito das nossas cidades. Por isso, aí em Vitória, sem sombra de dúvida, eu tô com a companheira Camila Valadão, com o número 50, pra tirar a velha política e colocar inovação que a democracia tanto precisa, 50 pra prefeita no dia 6 de outubro", declarou na gravação.
Erika Hilton foi eleita para o primeiro mandato na Câmara em 2022. Ela e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) são as primeiras parlamentares trans da história do parlamento. Em fevereiro de 2024, foi escolhida a primeira líder parlamentar trans da história do Congresso.
Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também gravou vídeo no contexto das eleições em Vitória. Na ocasião, pediu voto para João Coser (PT)

Veja Também

Em comício no ES, Bolsonaro pede votos para candidatos do PL

Bolsonaro vem ao ES na segunda (30) em apoio a candidatos do PL

As estratégias dos candidatos na Grande Vitória a 10 dias da eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Camila Valadão Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados