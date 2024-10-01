Deputada federal Erika Hilton grava vídeo de apoio a Camila Valadão

A deputada federal Erika Hilton (Psol) gravou um vídeo de apoio a sua correligionária Camila Valadão (Psol), na disputa pela Prefeitura de Vitória. A gravação foi divulgada na segunda-feira (30), nas redes sociais da candidata a prefeita. “Receber o apoio de grandes lideranças como a deputada federal Erika Hilton é um combustível para seguirmos firmes nessa reta final”, disse Valadão.
“Alô, Vitória, aqui quem fala é a deputada federal Erika Hilton. Estou passando pra dizer que nós precisamos de mais mulheres ocupando os espaços de poder, mais mulheres prefeitas, não qualquer mulher, mulher com compromisso, mulher com responsabilidade e mulher que possa defender os nossos direitos, o direito do povo, o direito das pessoas e o direito das nossas cidades. Por isso, aí em Vitória, sem sombra de dúvida, eu tô com a companheira Camila Valadão, com o número 50, pra tirar a velha política e colocar inovação que a democracia tanto precisa, 50 pra prefeita no dia 6 de outubro", declarou na gravação.
Erika Hilton foi eleita para o primeiro mandato na Câmara em 2022. Ela e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) são as primeiras parlamentares trans da história do parlamento. Em fevereiro de 2024, foi escolhida a primeira líder parlamentar trans da história do Congresso.
Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também gravou vídeo no contexto das eleições em Vitória. Na ocasião, pediu voto para João Coser (PT).