Deputada federal Erika Hilton grava vídeo de apoio a Camila Valadão

“Alô, Vitória, aqui quem fala é a deputada federal Erika Hilton. Estou passando pra dizer que nós precisamos de mais mulheres ocupando os espaços de poder, mais mulheres prefeitas, não qualquer mulher, mulher com compromisso, mulher com responsabilidade e mulher que possa defender os nossos direitos, o direito do povo, o direito das pessoas e o direito das nossas cidades. Por isso, aí em Vitória, sem sombra de dúvida, eu tô com a companheira Camila Valadão, com o número 50, pra tirar a velha política e colocar inovação que a democracia tanto precisa, 50 pra prefeita no dia 6 de outubro", declarou na gravação.