Em comício no ES, Bolsonaro pede votos para candidatos do PL

Jair Bolsonaro participou de comício em apoio aos candidatos do PL nas Eleições Crédito: Vitor Jubini

O voo saiu de Brasília às 9h16 e estava previsto para pousar na Capital capixaba às 10h55. Mas, durante a primeira tentativa de pouso, o avião arremeteu, fez manobras no céu da Região Metropolitana e só aterrissou às 11h25. Desde o início da manhã desta segunda-feira (30), chovia na Capital, prejudicando as condições de pouso e decolagem no Aeroporto de Vitória.

Voo de Bolsonaro arremeteu devido às condições climáticas em Vitória Crédito: Flightradar24

Após deixar o aeroporto, Bolsonaro iniciou a agenda de compromissos prevista para o Estado com uma carreata. O trajeto teve início na Rodovia das Paneleiras, seguindo até o Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Em um carro aberto com o presidente, estavam o senador Magno Malta , o deputado federal Gilvan da Federal, os deputados estaduais Lucas Polese e Assumção, este último candidato a prefeito na Capital.

Também estavam presentes no mesmo carro os candidatos que disputam pelo PL o Executivo das outras cidades da Grande Vitória: Coronel Ramalho, que concorre em Vila Velha; Igor Elson, da Serra; e Ivan Bastos, de Cariacica.

Outros candidatos a prefeito pelo PL que também participaram da carreata foram Maurinho Rossoni, de Linhares; Danilo Bahiense, de Guarapari; e Léo Camargo, de Cachoeiro de Itapemirim.

O percurso seguiu pela Norte Sul e pelas avenidas José Moreira Martins Rato, na Serra. Depois, já em Vitória, passou pela Dante Michelini, no sentido Praia do Canto, atravessando a Terceira Ponte e chegando à Prainha, em Vila Velha, por volta das 13h30.

Na cidade canela-verde, o ex-presidente participou de um comício e discursou por cerca de 10 minutos. Também discursaram Magno Malta, Gilvan da Federal, Assumção, Ivan Bastos, Igor Elson e Ramalho. No palco montado no local, Bolsonaro reafirmou seu apoio aos representantes do PL no Estado e pediu votos para os candidatos a vereador e a prefeito do partido.

Durante seu discurso, Bolsonaro fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou não ter se vacinado contra a covid-19, momento em que foi aplaudido por apoiadores no local.

Após o comício, o ex-presidente tem na agenda um almoço reservado, sem acesso da imprensa. Em seguida, ele participa de uma agenda privada com Magno Malta e o deputado federal Gilvan. O embarca de Bolsonaro para São Paulo está previsto para as 18 horas.