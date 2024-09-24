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Eleições 2024

Justiça determina suspensão de pesquisa eleitoral em Vitória

Juiz ainda decidiu que matérias que divulgaram os resultados do levantamento sejam retiradas do ar sob pena de multa diária
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 set 2024 às 15:21

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 15:21

Prefeitura de Vitória
Pesquisa sobre a corrida eleitoral pela Prefeitura de Vitória foi feita pela empresa AtlasIntel Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Eleitoral determinou a suspensão de uma pesquisa eleitoral feita pela empresa AtlasIntel em Vitória e a remoção de reportagens de sites que divulgam o resultado do levantamento. Além disso, uma publicação na rede social do candidato Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) que compartilha a pesquisa também teve que ser retirada por força da determinação. A medida acata a um pedido feito pela coligação do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que busca a reeleição na Capital.
Os partidos coligados alegam que a pesquisa contém falhas graves, tais como evidências características de enquete eleitoral ou sondagem, constatação de efeito ancoragem, fragilidade no percentual do sistema de controle interno e aglutinação de entrevistados no nível de escolaridade.
Ao avaliar o pedido, o juiz eleitoral Marcelo Pimentel verificou que a pesquisa está em desacordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que exige que levantamentos do tipo sigam critérios técnicos rigorosos, o que, à primeira vista não teriam sido observados.
Diante disso, o magistrado emitiu uma liminar no domingo (22) suspendendo divulgação do resultado, bem como abstenção de divulgação em qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Já na segunda-feira (23), determinou que a empresa comunicasse os jornais informando-os da suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 400 mil. 
Marcelo Pimentel determinou ainda a remoção das reportagens referentes à pesquisa, sob pena multa diária de R$ 100 mil e a remoção da publicação sobre o levantamento divulgada por Luiz Paulo das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. 

Pesquisa divulgada em portais e por candidato 

A pesquisa AtlasIntel foi divulgada no início desta semana em portais nacionais e compartilhada pela assessoria de Luiz Paulo nas redes sociais. 
Em nota enviada na tarde desta terça-feira (24), a campanha do candidato Luiz Paulo disse que foi surpreendida pelo questionamento da divulgação "de uma pesquisa de âmbito nacional".
"As medidas judiciais já estão sendo tomadas porque acreditamos na Justiça e nas instituições. Estamos certos de que a população de Vitória sabe o caminho que nossa Capital precisa tomar. A campanha do candidato Luiz Paulo não é a contratante da pesquisa questionada por Pazolini e apenas reproduziu o resultado amplamente divulgado na imprensa nacional", finaliza o texto. 
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a AtlasIntel. O espaço está aberto caso a empresa queira se manifestar. 

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