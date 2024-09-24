Justiça determina suspensão de pesquisa eleitoral em Vitória

Pesquisa sobre a corrida eleitoral pela Prefeitura de Vitória foi feita pela empresa AtlasIntel Crédito: Ricardo Medeiros

A Justiça Eleitoral determinou a suspensão de uma pesquisa eleitoral feita pela empresa AtlasIntel em Vitória e a remoção de reportagens de sites que divulgam o resultado do levantamento. Além disso, uma publicação na rede social do candidato Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) que compartilha a pesquisa também teve que ser retirada por força da determinação. A medida acata a um pedido feito pela coligação do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) , que busca a reeleição na Capital.

Os partidos coligados alegam que a pesquisa contém falhas graves, tais como evidências características de enquete eleitoral ou sondagem, constatação de efeito ancoragem, fragilidade no percentual do sistema de controle interno e aglutinação de entrevistados no nível de escolaridade.

Ao avaliar o pedido, o juiz eleitoral Marcelo Pimentel verificou que a pesquisa está em desacordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , que exige que levantamentos do tipo sigam critérios técnicos rigorosos, o que, à primeira vista não teriam sido observados.

Diante disso, o magistrado emitiu uma liminar no domingo (22) suspendendo divulgação do resultado, bem como abstenção de divulgação em qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Já na segunda-feira (23), determinou que a empresa comunicasse os jornais informando-os da suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 400 mil.

Marcelo Pimentel determinou ainda a remoção das reportagens referentes à pesquisa, sob pena multa diária de R$ 100 mil e a remoção da publicação sobre o levantamento divulgada por Luiz Paulo das redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Pesquisa divulgada em portais e por candidato

A pesquisa AtlasIntel foi divulgada no início desta semana em portais nacionais e compartilhada pela assessoria de Luiz Paulo nas redes sociais.

Em nota enviada na tarde desta terça-feira (24), a campanha do candidato Luiz Paulo disse que foi surpreendida pelo questionamento da divulgação "de uma pesquisa de âmbito nacional".

"As medidas judiciais já estão sendo tomadas porque acreditamos na Justiça e nas instituições. Estamos certos de que a população de Vitória sabe o caminho que nossa Capital precisa tomar. A campanha do candidato Luiz Paulo não é a contratante da pesquisa questionada por Pazolini e apenas reproduziu o resultado amplamente divulgado na imprensa nacional", finaliza o texto.