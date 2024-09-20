Lula entra na campanha em Vitória e pede voto para João Coser

Lula pede voto para João Coser em Vitória durante programa eleitoral Crédito: Reprodução

Durante a primeira parte do programa, é exibido um áudio de um discurso repetido por Lula nos últimos anos, inclusive na campanha presidencial de 2018, quando Fernando Haddad (PT) foi candidato. “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera”.

Logo após, aparece Coser relembrando a amizade criada com Lula ao longo dos anos, antes mesmo de assumir o comando da prefeitura da Capital, que governou de 2005 a 2012.

“Naquele tempo era só idealismo, não tinha poder, não tinha mandato, ninguém tinha idealizado ser candidato a deputado, prefeito, governador, presidente, era só mesmo a construção de uma sociedade mais justa. A nossa luta era para defender o interesse dos trabalhadores brasileiros. E conseguimos muitas conquistas. Muitos direitos dos trabalhadores, foram fruto daquelas lutas lá atrás. E criamos uma relação de amizade pessoal, para além da relação política sindical", disse o candidato petista.

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Coser destacou os feitos em Vitória que tiveram a mão do presidente. "Muitos recursos das nossas grandes obras na parte de drenagem, na área de saneamento básico, obras importantes como a Fernando Ferrari, a Praia de Camburi, todas elas nós tivemos a presença do governo do presidente Lula. Essa articulação me permitiu assim, se eu tinha 100, eu podia fazer 100, porque eu tinha irmãos que me ajudavam nessa caminhada. Foi muito legal essa relação de amizade. Ele me atendia pessoalmente. Nunca tive um não do governo federal, nunca tive um não do presidente. Eu acredito que, com essa relação que eu tenho com o presidente da República e com o governo do Estado, eu vou realizar todas as obras do meu programa de governo e algo mais".

A fala de Coser é intercalada com falas de Lula também citando a amizade com o ex-prefeito. O áudio do presidente é coberto por fotos dos dois ao longo dos últimos anos. “João é um amigo, sem dúvida alguma, mas é também o melhor prefeito da história de Vitória. João sempre mostrou a capacidade de dialogar e sempre trabalhou para quem mais precisa. O amor dele por Vitória e pelo Espírito Santo é contagiante. Por isso, eu quero pedir a você que quer retomar o crescimento de Vitória, que quer uma cidade mais justa, com trabalho, com planejamento e com alguém competente e experiente”.

Ao final, Lula aparece em um vídeo, pedindo votos para Coser na Capital. “A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Em Vitória, vote João Coser”.

Além da campanha no rádio e na TV, Coser divulgou nas redes sociais uma sequência de fotos feitas com ele e Lula ao longo dos últimos anos, citando que, caso eleito, a boa relação entre os dois contribuirá para a obtenção de recursos para a cidade.