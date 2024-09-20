Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Lula entra na campanha em Vitória e pede voto para João Coser

Presidente gravou vídeo destacando a relação de amizade e os anos quando o ex-prefeito comandou o Executivo da Capital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2024 às 17:52

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 17:52

Lula pede voto para João Coser em Vitória durante programa eleitoral
Lula pede voto para João Coser em Vitória durante programa eleitoral Crédito: Reprodução
O presidente Lula (PT) entrou na campanha política em Vitória e gravou um vídeo pedindo votos para João Coser (PT), candidato a prefeito da Capital. A gravação começou a ser exibida no programa eleitoral do deputado estadual licenciado na quinta-feira (19).
Durante a primeira parte do programa, é exibido um áudio de um discurso repetido por Lula nos últimos anos, inclusive na campanha presidencial de 2018, quando Fernando Haddad (PT) foi candidato. “Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera”.
Logo após, aparece Coser relembrando a amizade criada com Lula ao longo dos anos, antes mesmo de assumir o comando da prefeitura da Capital, que governou de 2005 a 2012.
“Naquele tempo era só idealismo, não tinha poder, não tinha mandato, ninguém tinha idealizado ser candidato a deputado, prefeito, governador, presidente, era só mesmo a construção de uma sociedade mais justa. A nossa luta era para defender o interesse dos trabalhadores brasileiros. E conseguimos muitas conquistas. Muitos direitos dos trabalhadores, foram fruto daquelas lutas lá atrás. E criamos uma relação de amizade pessoal, para além da relação política sindical", disse o candidato petista.
Lula entra na campanha em Vitória e pede voto para João Coser
Coser destacou os feitos em Vitória que tiveram a mão do presidente. "Muitos recursos das nossas grandes obras na parte de drenagem, na área de saneamento básico, obras importantes como a Fernando Ferrari, a Praia de Camburi, todas elas nós tivemos a presença do governo do presidente Lula. Essa articulação me permitiu assim, se eu tinha 100, eu podia fazer 100, porque eu tinha irmãos que me ajudavam nessa caminhada. Foi muito legal essa relação de amizade. Ele me atendia pessoalmente. Nunca tive um não do governo federal, nunca tive um não do presidente. Eu acredito que, com essa relação que eu tenho com o presidente da República e com o governo do Estado, eu vou realizar todas as obras do meu programa de governo e algo mais".
A fala de Coser é intercalada com falas de Lula também citando a amizade com o ex-prefeito. O áudio do presidente é coberto por fotos dos dois ao longo dos últimos anos. “João é um amigo, sem dúvida alguma, mas é também o melhor prefeito da história de Vitória. João sempre mostrou a capacidade de dialogar e sempre trabalhou para quem mais precisa. O amor dele por Vitória e pelo Espírito Santo é contagiante. Por isso, eu quero pedir a você que quer retomar o crescimento de Vitória, que quer uma cidade mais justa, com trabalho, com planejamento e com alguém competente e experiente”. 
Ao final, Lula aparece em um vídeo, pedindo votos para Coser na Capital. “A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Em Vitória, vote João Coser”. 
Além da campanha no rádio e na TV, Coser divulgou nas redes sociais uma sequência de fotos feitas com ele e Lula ao longo dos últimos anos, citando que, caso eleito, a boa relação entre os dois contribuirá para a obtenção de recursos para a cidade.
“Uma realidade de mais justiça e desenvolvimento se constrói com diálogo e relações sólidas. Sou amigo pessoal do presidente Lula. E mais do que isso, tenho a segurança de dizer que sou o candidato a prefeito de Vitória que tem a melhor articulação e interlocução com o governo federal, além de uma excelente relação com o governo do Estado. Por isso tenho condições reais de atrair o maior volume de recursos, investimentos, obras e serviços que impactam na vida das pessoas da nossa cidade”, declarou na publicação. 

Veja Também

Gestão de Pazolini é positiva para 68% dos eleitores de Vitória, aponta Quaest

Quaest: Pazolini mantém liderança com 53%, seguido por João Coser com 15% em Vitória

PT não terá candidato a prefeito na maior cidade do Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Prefeitura de Vitória PT Vitória (ES) João Coser Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados