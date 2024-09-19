Gestão de Pazolini é positiva para 68% dos eleitores de Vitória, aponta Quaest

Gestão de Lorenzo Pazolini segue bem avaliada em todos os segmentos analisados na segunda rodada da pesquisa Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (18). O índice representa uma oscilação positiva em relação à Candidato à reeleição, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) teve a sua gestão avaliada como positiva por 68% dos entrevistados na segunda rodada da pesquisa Quaest, realizada a pedido dadivulgada na quarta-feira (18). O índice representa uma oscilação positiva em relação à pesquisa feita em agosto , quando 67% avaliaram positivamente a gestão.

Na rodada anterior, 20% dos eleitores avaliaram a administração como regular. Agora, são 21%. Os que avaliaram a administração negativamente eram 9% e, neste último levantamento, foram 8%. O percentual que não sabe ou não quis avaliar era de 4% em agosto, e agora é de 3%.

A pesquisa revelou que a gestão de Pazolini segue bem avaliada em todos os segmentos analisados, como sexo, renda domiciliar e religião.

Na faixa etária de 16 a 34 anos, a avaliação positiva da gestão do prefeito saiu de 55% e foi para 61%, oscilando positivamente dentro da margem de erro nesse quesito, que é de 6 pontos percentuais.

Por religião, a avaliação positiva do prefeito chega a 76% entre os católicos ouvidos pela pesquisa e 71% entre os evangélicos. Por nível de escolaridade, a aprovação é maior entre aqueles que têm ensino fundamental, com o índice de avaliação positiva chegando a 76% nesse subgrupo.