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Eleições 2024

Gestão de Pazolini é positiva para 68% dos eleitores de Vitória, aponta Quaest

Levantamento feito a pedido da TV Gazeta mostra ainda que 21% consideram a administração regular, enquanto 8% avaliam como negativa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 set 2024 às 12:10

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 12:10

Gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos) segue bem avaliada em todos os segmentos analisados na segunda rodada da pesquisa Quaest
Gestão de Lorenzo Pazolini segue bem avaliada em todos os segmentos analisados na segunda rodada da pesquisa Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Candidato à reeleição, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) teve a sua gestão avaliada como positiva por 68% dos entrevistados na segunda rodada da pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (18). O índice representa uma oscilação positiva em relação à pesquisa feita em agosto, quando 67% avaliaram positivamente a gestão. 
Na rodada anterior, 20% dos eleitores avaliaram a administração como regular. Agora, são 21%. Os que avaliaram a administração negativamente eram 9% e, neste último levantamento, foram 8%. O percentual que não sabe ou não quis avaliar era de 4% em agosto, e agora é de 3%.
A pesquisa revelou que a gestão de Pazolini segue bem avaliada em todos os segmentos analisados, como sexo, renda domiciliar e religião.
Na faixa etária de 16 a 34 anos, a avaliação positiva da gestão do prefeito saiu de 55% e foi para 61%, oscilando positivamente dentro da margem de erro nesse quesito, que é de 6 pontos percentuais.
Entre os entrevistados que declararam terem votado em Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022, a aprovação de Pazolini chega a 82%. Entre os que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice de positivo é de 58%.
Por religião, a avaliação positiva do prefeito chega a 76% entre os católicos ouvidos pela pesquisa e 71% entre os evangélicos. Por nível de escolaridade, a aprovação é maior entre aqueles que têm ensino fundamental, com o índice de avaliação positiva chegando a 76% nesse subgrupo.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.

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