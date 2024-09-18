Pazolini venceria Coser em eventual segundo turno em Vitória, aponta Quaest

Em um eventual segundo turno na disputa para a Prefeitura de Vitória
, o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) venceria o deputado estadual João Coser
(PT), conforme aponta pesquisa da Quaest contratada pela TV Gazeta
e divulgada nesta quarta-feira (18). Nesse cenário, Pazolini tem 65% das intenções de voto para ser reeleito, enquanto o petista aparece com 24%.
Ainda no levantamento, 5% dos entrevistados se mostram indecisos e 6% afirmam que votariam em branco ou anulariam o voto, caso os dois candidatos avancem para o segundo turno.
No levantamento mais recente para primeiro turno, o prefeito mantém a liderança isolada, com 53%, enquanto Coser registra 15%
. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A segunda rodada da Quaest, divulgada nesta quarta (18), é a primeira pesquisa do instituto a captar as intenções de voto do eleitorado de Vitória após o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, no dia 30 de agosto.
O segundo turno está previsto no calendário eleitoral para o dia 27 de outubro nas cidades com mais de 200 mil eleitores e acontece somente se no resultado da primeira votação nenhum concorrente tiver alcançado 50% dos votos válidos mais um.