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Eleições 2024

Pazolini venceria Coser em eventual segundo turno em Vitória, aponta Quaest

Pesquisa indica que, caso a disputa não seja encerrada no primeiro turno, o atual prefeito seria reeleito com 65% dos votos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 set 2024 às 19:59

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 19:59

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) poderão se enfrentar no segundo turno em Vitória
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) poderão se enfrentar no segundo turno em Vitória Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Em um eventual segundo turno na disputa para a Prefeitura de Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceria o deputado estadual João Coser (PT), conforme aponta pesquisa da Quaest contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (18). Nesse cenário, Pazolini tem 65% das intenções de voto para ser reeleito, enquanto o petista aparece com 24%. 
Ainda no levantamento, 5% dos entrevistados se mostram indecisos e 6% afirmam que votariam em branco ou anulariam o voto, caso os dois candidatos avancem para o segundo turno. 
Esse foi o único cenário de segundo turno avaliado pela Quaest na Capital do Espírito Santo. O instituto levou em conta os dois candidatos que mais pontuaram no cenário estimulado do levantamento anterior, divulgado em 28 de agosto, quando Pazolini apareceu com 51% e João Coser com 17% das intenções de voto para o primeiro turno. 
No levantamento mais recente para primeiro turno, o prefeito mantém a liderança isolada, com 53%, enquanto Coser registra 15%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A segunda rodada da Quaest, divulgada nesta quarta (18), é a primeira pesquisa do instituto a captar as intenções de voto do eleitorado de Vitória após o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, no dia 30 de agosto.
O segundo turno está previsto no calendário eleitoral para o dia 27 de outubro nas cidades com mais de 200 mil eleitores e acontece somente se no resultado da primeira votação nenhum concorrente tiver alcançado 50% dos votos válidos mais um.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.

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