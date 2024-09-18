Voto não vai servir como prova de vida para o INSS, alerta TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta que é falsa a informação que tem circulado pelas redes sociais, nos últimos dias, que diz que o comprovante de voto será usado como prova de vida para manutenção de benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O pleito é organizado e executado pela Justiça Eleitoral e não há acordo, parceria ou compartilhamento de dados com o órgão previdenciário.
Segundo o TSE, o eleitor deve ficar atento às notícias falsas que invadem a internet e orienta que quem for às urnas no próximo dia 6 de outubro pode checar se a informação é verdadeira através dos veículos de comunicação profissionais e canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e dos cartórios eleitorais.
Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, o momento do voto é aquele em que cada eleitor exerce seu direito de escolher quem os representará e nada mais, além disso, será considerado ou contabilizado.