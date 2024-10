Eleições 2024

Ipec: Maurinho Rossoni tem a maior rejeição em Linhares

Entre os entrevistados, 50% disseram que não votariam no candidato do PL de jeito nenhum, um aumento de 25 pontos percentuais em relação à primeira rodada do levantamento

A segunda rodada da pesquisa Ipec feita a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (4) com os candidatos à Prefeitura de Linhares aponta que Maurinho Rossoni (PL) é quem tem o maior índice de rejeição entre os eleitores do município. O levantamento traz o cenário eleitoral na cidade do Norte do Espírito Santo a dois dias das Eleições 2024, marcadas para o próximo domingo (6).

Ao todo, 50% dos entrevistados disseram que não votariam no candidato do PL de jeito nenhum. O índice aponta um aumento de 25 pontos percentuais em relação à primeira rodada do levantamento, divulgada no dia 9 de setembro, quando a rejeição do candidato era de 25%.

No levantamento de setembro, o candidato mais rejeitado era Galego (PT), com 46%. No entanto, ele renunciou à candidatura e desistiu do pleito em 12 de setembro. Desta forma, seu nome não consta nesta segunda rodada da pesquisa feita pelo Ipec e nem estará na urna eletrônica, no domingo (6).

A seguir, com 22% de rejeição, aparece o atual prefeito, Bruno Marianelli (Republicanos). A rejeição do mandatário era de 20% em setembro e oscilou dois pontos percentuais para cima.

Marianelli está empatado tecnicamente com o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), dentro da margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais e para menos. Scaramussa registra 15% de rejeição, com uma oscilação de 4 pontos percentuais para mais em relação aos 11% registrados no primeiro levantamento.

O índice de entrevistados que responderam que poderiam votar em todos os candidatos saiu de 3% para 6%, enquanto aqueles que responderam que não sabem ou preferem não opinar caiu de 24% para 15%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01340/2024.

