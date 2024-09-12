Maurinho Rossoni promete implantar escolas cívico-militares e melhorar salário de servidores de Linhares

Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. O candidato Galego, que concorre à Prefeitura de Linhares pelo PT, não quis participar da entrevista. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.