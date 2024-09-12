Maurinho Rossoni promete implantar escolas cívico-militares e melhorar salário de servidores de Linhares

Melhorar a infraestrutura de bairros carentes, reduzir a máquina pública para incrementar o salário dos servidores públicos municipais e implantar escolas cívico-militares. Essas são algumas das propostas apresentadas por Maurinho Rossoni (PL) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares, que começou a ser publicada na terça-feira (10) e termina nesta quinta (12). Confira o vídeo no fim do texto.
Além de Linhares, nesta semana também estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. O candidato Galego, que concorre à Prefeitura de Linhares pelo PT, não quis participar da entrevista. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem temas como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura e foram feitas em vídeo, em uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa: