Guerino e Renzo empatados: eleição em Colatina vai ser com emoção

A menos de 48 horas para as eleições de 2024, o atual prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (MDB), e o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD) estão tecnicamente empatados na corrida pela prefeitura da cidade. Ou seja, vai ser com emoção. Como não há segundo turno lá (isso ocorre apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores), a disputa vai ser voto a voto. Qualquer um dos dois pode vencer, ainda que com uma vantagem mínima. De acordo com pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (4 ), Guerino e Renzo têm, respectivamente, 43% e 39% das intenções de voto quando considerados os votos válidos, ou seja, excluídos brancos, nulos e indecisos.

Além disso, calcular votos válidos é uma coisa complicada. O método é utilizado para se aproximar mais do resultado a ser divulgado no domingo pela Justiça Eleitoral, que contabiliza os votos válidos e descarta brancos e nulos.

Em 2020, a apuração do resultado das urnas em Colatina também foi eletrizante. Guerino Balestrassi foi eleito com 34,08% dos votos, contra os 33,01% recebidos por Luciano Merlo, então filiado ao Patriota.

Merlo agora está no PL e se apoia em figuras do bolsonarismo, como o próprio ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle.

Só que, desta vez, até agora, ele alcançou um percentual bem mais tímido. Luciano Merlo aparece com 10% das intenções de voto, um ponto a menos do que tinha em setembro.

O atual prefeito recebeu recentemente a declaração de apoio do governador Renato Casagrande (PSB) que, até então, era aliado também do ex-deputado estadual.

No debate realizado pela TV Gazeta na noite de quinta-feira (3), após, os pesquisadores do Ipec já terem feito as entrevistas com os eleitores de Colatina, as críticas foram centradas no atual prefeito, como é de praxe quando um candidato disputa a reeleição.