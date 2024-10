Eleições 2024

Candidatos à Prefeitura de Colatina miram atual gestão em debate

O enfrentamento entre os concorrentes, durante debate da TV Gazeta, foi marcado mais por críticas à administração municipal do que por propostas para a cidade

Candidatos à Prefeitura de Colatina, Renzo, Renata, Luciano e Guerino participaram de debate na TV Gazeta. (Carlos Alberto Silva)

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Colatina, exibido pela TV Gazeta na noite de quinta-feira (3) e encerrado já na madrugada desta sexta-feira (4), mirou a atual administração. Críticas à gestão deram o tom das perguntas e respostas dos concorrentes diretos do prefeito Guerino Balestrassi (MDB), que tenta a reeleição, mesmo quando ele não era o alvo dos questionamentos. Com isso, houve pouco espaço de propostas para a cidade, embora tenham entrado em pauta assuntos como mobilidade, poluição do Rio Doce e investimentos. Também houve momentos de ironias e até advertência por comportamento inadequado.

Estiveram presentes, além do prefeito, os candidatos Luciano Merlo (PL), Renata Marquesini (Psol) e Renzo Vasconcelos (PSD). O município ainda tem outros dois concorrentes na disputa, Ronaldo Jorge (DC) e Vinicius Bragatto (Novo), que não participaram do debate pelo fato de os partidos aos quais estão filiados não terem representatividade mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral.

O debate foi dividido em quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres e os outros dois com assuntos sorteados. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida em sorteio.

O primeiro bloco começou com a candidata Renata Marquesini perguntando para o prefeito Guerino Balestrassi sobre as ações da administração municipal em relação ao Rio Doce, atingido com rejeitos na tragédia ambiental de Mariana (MG), e à população afetada. O emedebista disse que tem acompanhado todo o processo judicial desde que assumiu a prefeitura para o pagamento de indenizações e destacou que sua gestão já aplicou R$ 48 milhões em saneamento. A previsão, afirmou ele, é ter 100% de esgoto tratado no município.

Na réplica, Renata falou que em sua proposta, de gestão popular, o foco será na reparação para as famílias prejudicadas pela contaminação e afirmou que muitas pessoas têm medo de consumir a água do rio. O prefeito respondeu que acompanha o tratamento da água realizado no município que, segundo ele, é bem feito e há transparência nas análises. Ressaltou investimos em estação de tratamento e barragens.

Na sequência, o próprio Guerino fez pergunta e se direcionou ao ex-deputado Renzo Vasconcelos, citando que, na época em que o adversário foi parlamentar, teria investido apenas na compra de um trator para o município. E questionou se os recursos aportados no mandato haviam sido encaminhados a outras cidades. O candidato rebateu, ressaltando que o prefeito não teria conhecimento dos fatos e que teria destinado recursos para outros investimentos em Colatina, além do maquinário. Renzo ainda usou o tempo para apontar problemas na atual administração.

Guerino não se ateve aos apontamentos do adversário, mas ressaltou que trabalha muito por Colatina, independentemente de seu mandato como prefeito. Destacou a própria capacidade de articulação, com os governos do Estado e federal, e também com a bancada capixaba em Brasília, para conseguir apoio e investimentos para o município, viabilizando obras. Renzo refutou as manifestações e mencionou que a prefeitura abriu crédito suplementar no valor de R$ 60 milhões, sem indicar o impacto financeiro para a cidade.

Renzo continuou com a fala, mas desta vez para iniciar os questionamentos, direcionados a Luciano Merlo. O candidato do PSD mencionou um vídeo do deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), que apoia a sua candidatura, afirmando ter sido ameaçado por pessoas ligadas à atual gestão. Por fim, perguntou como o candidato, caso seja eleito, atuaria em relação a servidores públicos. O candidato do PL respondeu que é preciso agir com firmeza e que não se pode deixar que funcionários sejam assediados moralmente, ou perseguidos. Ele disse que pretende abrir um canal de denúncias para o servidor.

O candidato do PSD frisou que o servidor é o maior patrimônio da prefeitura e não pode se sentir ameaçado. Disse, ainda, que tem orgulho de ter votos entre o funcionalismo.

Para finalizar o bloco, Luciano perguntou para Renata se havia visto um vídeo circulando em aplicativos de mensagem em que o prefeito estaria segurando um servidor pela gola da camisa e que estava com o dedo em riste. Perguntou se ela, como servidora, já havia sofrido assédio moral e sexual. A candidata do Psol afirmou que casos de assédio são recorrentes e que, recentemente, um servidor foi demitido. Falou também da falta de canal para apresentação de denúncias pelos servidores. Luciano bradou que é uma vergonha que casos dessa natureza aconteçam na administração pública e que, se for eleito, sua postura será de tolerância zero para essa prática.

Direito de resposta

Alvo de ataques, Guerino pediu direito de resposta algumas vezes e teve duas das solicitações atendidas pela coordenação do debate, que avaliou que se tratavam de ofensas. Na primeira, destacou que quem está na vida pública pode ser alvo de críticas, mas é preciso saber filtrar com "verdade, bondade e necessidade". Ele disse que muitas mentiras foram faladas durante o bloco e destacou que, em pesquisa interna, identificou que mais de 80% dos servidores apoiam a sua administração e que ele é um líder que inspira.

Em relação à suposta agressão, Guerino destacou que a situação foi analisada pela Justiça e ficou claro, de acordo com o prefeito, que o servidor não foi agredido, mas foi advertido porque estava fazendo campanha política na unidade de saúde, sob orientação de adversário, em horário de trabalho. Sobre o caso de assédio mencionado, ele ressaltou que a gestão não concorda com a prática e é transparente, tanto que houve investigação e dispensa do servidor denunciado por assédio.

Temas sorteados

No segundo bloco do debate com os postulantes ao cargo de prefeito de Colatina, os candidatos responderam a perguntas com temas sorteados, em que tiveram de apresentar suas propostas para saúde, educação, meio ambiente e agricultura.

Quem abriu a rodada de perguntas foi Luciano Merlo, que escolheu o candidato Renzo para responder que propostas ele tem em seu plano de governo visando ao aumento no número de vagas em creches de tempo integral na cidade.

Antes de responder especificamente sobre vagas em creches, o candidato aproveitou seu tempo de fala para direcionar críticas à atual gestão. Renzo disse que o município tem falhado na educação e que caso eleito planeja investir em creches em tempo integral.

Na réplica, Luciano Merlo respondeu relembrando que Renzo era, até recentemente, conhecido pela parceria com o prefeito da cidade. Na sequência, indagou o ex-deputado os motivos pelos quais, enquanto era aliado do Executivo municipal, não cobrou da administração melhorias para a educação municipal.

Na tréplica, Renzo sugeriu que a cidade estaria "quebrada" com a atual gestão, conduzida por Guerino Balestrassi, mas não citou o fato de o vice-prefeito da cidade ter sido indicado por ele.

A tréplica de Renzo rendeu três pedidos de resposta de Guerino, que foram negados.

O segundo tema sorteado foi "seca" e Renzo foi responsável por perguntar. Escolheu o candidato Guerino, que disse que a cidade trabalha em ações preventivas visando à redução dos impactos da estiagem no município.

Na réplica, Renzo disse que a cidade não tem planos de contenção de encostas e lembrou deslizamentos que já ocorreram no município em períodos anteriores.

Quando fez sua tréplica, Guerino disse que os acidentes com encostas ocorreram quando ele acabara de assumir a gestão.

Já em sua vez perguntar, a candidata Renata Marquesini questionou o candidato Luciano Merlo sobre suas ações para reduzir as filas na saúde em Colatina.

Merlo respondeu que pretende investir em tecnologia para ampliar e melhorar os serviços de saúde oferecidos na cidade, que a meta será zerar as filas de espera para acesso a consultas e exames.

Na réplica, Renata disse que a cidade tem inteligência artificial para auxiliar nos serviços de saúde, mas que, segundo ela, não faz o uso adequado dessa tecnologia.

Durante a tréplica, Luciano Merlo respondeu com críticas à atual gestão e disse ter recebido incentivo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL), que visitou a cidade durante o período de campanha eleitoral, para reformular toda a gestão municipal.

No encerramento do bloco, Guerino perguntou a Renata sobre suas ações para o agronegócio. Em reposta, a candidata do Psol afirmou que quer investir em feiras com produtos da agricultura familiar para movimentar o agronegócio na cidade.

Privatização

A candidata Renata começou mais uma vez o bloco e insistiu no tema Rio Doce, desta vez para Renzo. Falou da falta de confiança da população para consumo da água e que há debates no município para a privatização do Sanear, serviço público de saneamento. Ela acabou extrapolando o tempo e não conseguiu concluir a pergunta, mas o candidato do PSD falou que privatizar, neste momento, seria um crime contra Colatina. Depois, mencionou aumento de custos para a população, como taxas de esgoto, de IPTU, e tarifa de ônibus. Renata, na tréplica, enfatizou que é contra a privatização porque a água é pública e que iniciativas como essa devem ser discutidas com a população, o que não estaria sendo feito.

O questionamento seguinte foi de Renzo para Luciano. O candidato do PSD destacou problemas de mobilidade no município e quis saber dos projetos do concorrente, que respondeu sobre seu plano de instalação de semáforos inteligentes no município. Ele explicou que o equipamento, com câmeras e sensores, permitiria abertura e fechamento do sinal conforme a demanda. O candidato do PL aproveitou o momento para criticar o anúncio da obra da Terceira Ponte de Colatina, feito pela atual gestão, dizendo que é mais uma promessa em tempo eleitoral que não deve ser cumprida.

Renzo apontou que para a Terceira Ponte serão necessárias desapropriações e com valores muito altos de indenização, e também destacou que é sempre a mesma promessa que não sai do papel. Para a mobilidade, ele defende o uso de tecnologia e investimento em engenharia de trânsito com equipes que conheçam o município.

Guerino, que estava na vez de fazer pergunta, aproveitou para continuar na pauta de mobilidade. Reforçou a incredulidade de Luciano sobre a execução da Terceira Ponte e o questionou se a obra estava no plano de governo do candidato do PL. Na resposta, ele disse que é a população que não acredita mais na promessa, feita em ano eleitoral, e que quer propostas mais concretas. Luciano pontuou obras que considerou desnecessárias, e que é preciso gastar com o que é útil.

Na tréplica, o prefeito aproveitou para listar obras que realizou em seus dois primeiros mandatos, entre 2001 e 2008, quando foram feitas a Segunda Ponte, o Contorno e ligações com outros municípios, como Linhares e Itaguaçu. Na gestão atual, disse que foram feitos projetos para mais de R$ 1 bilhão de investimentos, já realizados com construção de escolas, unidades de saúde, entre outros espaços públicos.

A dobradinha continuou, com Luciano se dirigindo a Guerino. Ele perguntou sobre espaços de convivência e lazer. Antes de responder, o prefeito falou que a administração já tem R$ 170 milhões reservados para a obra da Terceira Ponte — R$ 20 milhões da bancada federal e R$ 150 milhões do governo do Estado — para rebater a alegação do candidato do PL de que não haveria recursos para obra e que seria fake news a promessa de Guerino. O candidato do MDB também refutou outros momentos do debate em que falaram do desabastecimento de água em alguns bairros, afirmando que se tratam de problemas pontuais relacionados a uma obra de macrodrenagem e que há um monitoramento da administração para que o restabelecimento do fornecimento seja rápido.

O candidato do PL reclamou que Guerino não respondeu ao questionamento e mencionou que, no bairro Santo Antônio, a comunidade sente falta da área de lazer que não teria sido feita pelo alto custo, mas que a gestão teria pagado R$ 1,7 milhão de indenização por uma área de um ex-deputado, cujo valor, na avaliação de Luciano, poderia ter sido usado para outros investimentos. O prefeito explicou que, na área mencionada, dois prédios populares estão sendo construídos para abrigar famílias que moravam em locais de risco e hoje vivem de aluguel social. Sobre o bairro Santo Antônio, disse que a maior prioridade era uma creche, que foi construída, e a reforma da escola, que está sendo realizada.

Em um momento que Guerino estava falando, ele reclamou duas vezes de estar sendo interrompido e a jornalista Rafaela Marquezini, mediadora do debate, precisou chamar a atenção de assessores que estavam presentes no estúdio, informando que, se continuassem a atrapalhar, seriam retirados do espaço.

Ironias

No quarto bloco, em que foram feitas perguntas com temas sorteados, a temperatura do debate ficou elevada e houve troca de ironias entre os candidatos.

Tudo começou quando Luciano Merlo, responsável por abrir a rodada de perguntas no bloco, quis saber de Renzo sobre suas propostas para o combate às drogas na cidade.

Antes de efetivamente questionar o candidato, Luciano voltou a dizer que o ex-deputado, hoje adversário direto de Guerino, mantinha relação de proximidade com o prefeito que tenta reeleição.

Em resposta, Renzo afirmou que nunca manteve relações próximas com a administração municipal em troca de cargos públicos. Em seguida, o candidato do PSD se apresentou como a única renovação possível para a cidade.

Na réplica, Luciano disse que Renzo não representava a renovação. Em outro momento de sua fala chamou o ex-deputado de "melancia: verde por fora e vermelha por dentro" – referência a uma suposta ligação do candidato, apontado como de centro-direita, com a esquerda.

Na tréplica, Renzo também calibrou na ironia e disse que o candidato do PL teria se referido a ele como melancia em função de a fruta, segundo ele, “ser gostosa e servir a muita gente”.

A segunda pergunta do quarto bloco ficou a cargo de Renzo, que escolheu Renata Marquesini para responder sobre suas propostas para solucionar o problema relacionado às pessoas em situação de rua em Colatina.

Em resposta, a candidata do Psol diz que, caso seja eleita, planeja criar uma rede de apoio para esse público e afirmou ser preciso desmistificar a ideia de que essas pessoas estão na rua por escolha.

Renzo, na réplica, disse que também quer implantar programas de acolhimento. No entanto, em certo momento de sua fala, afirmou que Colatina estava se tornando uma "cracolândia" por falta de políticas públicas inclusivas.

O terceiro a perguntar sobre temas sorteados foi Guerino, que indagou Luciano Merlo sobre suas propostas visando à geração de emprego e renda em Colatina.

Na resposta, o candidato do PL afirmou que quer desburocratizar a administração para atrair mais investidores e gerar mais postos de trabalho e renda para a população.

Na réplica, Guerino afirmou que a cidade já conta com essas ações e que candidato desconhecia o que é feito no município.

Quem encerrou o terceiro bloco de perguntas foi Renata Marquesini. A candidata do Psol perguntou a Luciano sobre suas propostas para a melhoria do transporte público.

Na resposta, o candidato do PL criticou a forma como a atual administração conduz as políticas públicas na cidade e defendeu a redução da tarifa de embarque nos coletivos municipais.

Na réplica, Renata defendeu a inclusão da sociedade na discussão sobre as melhorias no transporte público, bem como defendeu que os coletivos da cidade contem também com cobradores para auxiliar os motoristas.

Luciano Merlo aproveitou a tréplica para dizer que a Prefeitura de Colatina não investe em melhorias na mobilidade urbana.

