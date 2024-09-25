Meneguelli declara apoio a Renzo Vasconcelos para a Prefeitura de Colatina

O deputado estadual e ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), que chegou a analisar a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Colatina neste ano, declarou apoio a Renzo Vasconcelos (PSD) para o comando da cidade. Ele ingressou na propaganda eleitoral do candidato, que é, conforme pesquisa Ipec contratada por A Gazeta, o principal oponente do prefeito Guerino Balestrassi (MDB), que busca a reeleição.
Num trecho da propaganda veiculada na TV, Meneguelli aparece em sua famosa bicicleta em uma rua de Colatina, cumprimentando Renzo, com um áudio do deputado estadual falando que "a essência da democracia está na alternância de poder." Depois, reaparece em outro momento para falar, diretamente ao candidato: “Tudo de bom pra você! Sucesso! Eu sei que, se você ganhar, Colatina vai estar em boas mãos. Conta comigo para o que for preciso!"
Após a veiculação da propaganda, Renzo falou da satisfação de receber "o apoio do deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo."
"Um homem de fibra, que muito vai nos ajudar a colocar Colatina novamente no caminho do desenvolvimento, gerando emprego, renda e qualidade de vida para a população colatinense. Menegueli confirma sua posição progressista e de extrema confiança em nosso trabalho", frisou. O deputado também foi procurado, mas, até a publicação da reportagem, não fez declarações sobre seu recente posicionamento.
No município, além de Renzo e Guerino, também estão na disputa pela prefeitura Luciano Merlo (PL), Renata Marquesini (Psol), Ronaldo Jorge (DC) e Vinicius Bragatto (Novo).