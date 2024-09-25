Meneguelli declara apoio a Renzo Vasconcelos para a Prefeitura de Colatina

Sérgio Meneguelli manifestou apoio na propaganda de Renzo Vasconcelos na TV Crédito: Reprodução de TV

Num trecho da propaganda veiculada na TV, Meneguelli aparece em sua famosa bicicleta em uma rua de Colatina, cumprimentando Renzo, com um áudio do deputado estadual falando que "a essência da democracia está na alternância de poder." Depois, reaparece em outro momento para falar, diretamente ao candidato: “Tudo de bom pra você! Sucesso! Eu sei que, se você ganhar, Colatina vai estar em boas mãos. Conta comigo para o que for preciso!"

Após a veiculação da propaganda, Renzo falou da satisfação de receber "o apoio do deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo."

"Um homem de fibra, que muito vai nos ajudar a colocar Colatina novamente no caminho do desenvolvimento, gerando emprego, renda e qualidade de vida para a população colatinense. Menegueli confirma sua posição progressista e de extrema confiança em nosso trabalho", frisou. O deputado também foi procurado, mas, até a publicação da reportagem, não fez declarações sobre seu recente posicionamento.