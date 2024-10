A melancia, a pereveca e o humor involuntário no debate de Colatina

O debate realizado pela TV Gazeta com quatro candidatos a prefeito de Colatina, na noite de quinta-feira (3), teve muitas críticas à gestão do prefeito Guerino Balestrassi (MDB). É do jogo. Quem disputa a reeleição, via de regra, é o alvo preferencial dos adversários mesmo. É algo lógico, quem quer a cadeira de prefeito tem que convencer o eleitor de que a atual administração não é boa e de que pode fazer melhor.