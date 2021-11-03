Já provou a Pereveca? Pão de origem alemã faz sucesso em Colatina

Pereveca, pão tradicional alemão, faz sucesso em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Uma região de belezas naturais cercada por pedras forma a paisagem de Córrego da Lage, no interior de Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Em meio às rochas e estradas de terra, estão as casas onde são produzidas um pão de nome curioso: a Pereveca. A iguaria tem formato de rocambole e veio parar em terras capixabas com os imigrantes que vieram da Alemanha.

A produtora rural Eliana Borgui explica que o pão foi trazido pelos seus conterrâneos: “Foi trazido pela minha avó, que veio da Alemanha, e pelas minhas tias, irmãs da minha mãe, e passou para mim também. Foi seguindo de geração em geração”

A tradição de mais de 100 anos ainda faz parte do café da manhã de muitas famílias da região. As comemorações também têm essa iguaria de origem alemã.

“No Natal a gente sempre costumava fazer e faz até hoje. É uma das comidas que minha mãe e minha avó deixaram e sempre tem nas festas de fim de ano, festas especiais, é a lembrança que temos da vovó”, conta a produtora rural.

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Iguaria leva banana e cachaça Crédito: Heriklis Douglas

ADAPTAÇÃO CAPIXABA

Na Alemanha, a pereveca tradicional tem entre os ingredientes a pera e o rum. No Espírito Santo , os imigrantes tiveram que substituir, trocando os produtos por banana e cachaça.

A substituição deu tão certo que é feita assim até hoje. Em Colatina, foi criado um circuito nos distritos de Barbados e Baunilha, com o objetivo de receber os turistas que querem conhecer a iguaria.

“Nossa região é muito bela e muita gente não conhece. Temos pousadas, montanhas, coisas antigas e coisas novas que atraem muitas pessoas”, conta Eliana.

DO INTERIOR À CIDADE

Do interior, a pereveca também ganhou a cidade. A pedagoga e padeira Maria Angélica produz o pão para vender na feira, em Colatina. "Eu faço 20 unidades para vender na feira, nos sábados, no Centro de Colatina, mas durante a semana recebo pedido dos meus clientes, faço também a versão bisnaga, mais pequena", explica.

O pão alemão vai ganhando outras combinações de sabores: banana com amendoim e especiarias, como noz moscada. "A tradição é passar para frente o que você aprendeu, para ela não morrer", finaliza Maria Angélica.