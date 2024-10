Hartung e Casagrande do mesmo lado em uma cidade do ES

O governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) estão do mesmo lado em Domingos Martins. Lá, os dois apoiam o candidato a prefeito Fabinho Trarbach (PSD), com direito a vídeo destinado aos eleitores e tudo. Vídeos gravados separadamente.



O candidato do PSD é apoiado também pelo correligionário e atual prefeito da cidade, Wanzete Kruger.



Disputam a prefeitura ainda Carlinhos Borboleta (PP), Edu do Restaurante (PL) e Osmar Oliveira (Republicanos).