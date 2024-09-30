Visita de Bolsonaro ao ES vai fazer diferença nas eleições 2024?

Danilo Bahiense, Magno Malta, Coronel Ramalho, Jair Bolsonaro e Léo Camargo em cima de trio elétrico na Prainha, Vila Velha, nesta segunda-feira (30) Crédito: Vitor Jubini

O PL do ex-presidente da República Jair Bolsonaro é o partido que mais lançou candidatos a prefeito no Espírito Santo em 2024, são 50, ao todo. Ao menos nas principais cidades, entretanto, os candidatos bolsonaristas patinam, têm desempenho tímido nas pesquisas de intenção de voto.

Nesta segunda-feira (30), o PL utilizou seu maior trunfo: trouxe o próprio Bolsonaro ao estado. Mas será que isso vai fazer alguma diferença no resultado das eleições municipais?

Não posso prever o futuro, mas, como está na moda, vou apostar: o impacto é mínimo.

O pleito deste ano, ao contrário do que houve em 2022, não está "nacionalizado". É por isso que candidatos diretamente associados a Bolsonaro ou ao presidente Lula (PT) não lideram a corrida eleitoral, por exemplo, na Grande Vitória.

O apoio de políticos "de fora" turbina o percentual de intenção de votos apenas em um nicho específico, mas fomenta a rejeição de quem disputa prefeituras.

O objetivo de vários desses candidatos, contudo, pode não ser a vitória em 2024 e sim em 2026. E é por isso que se empenham tanto em relacionar a própria imagem, por exemplo, a Bolsonaro, no caso dos filiados ao PL.

Daqui a dois anos, vão estar em jogo cadeiras no Senado, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

A menos de uma semana da eleição de 2024, o ex-presidente da República fez um breve discurso em Vila Velha, município em que Coronel Ramalho (PL) disputa o comando da prefeitura.

Ramalho, durante toda a campanha eleitoral, utilizou a imagem e o nome do ex-presidente da República. O eleitor que sabe que Ramalho é candidato, muito provavelmente, também sabe que ele tem o apoio de Bolsonaro.

Claro que a visita de uma liderança eleitoral dá certa "moral", mas, volto a frisar, se o pleito não está "nacionalizado", isso não deve ser suficiente para influenciar de forma decisiva o resultado nas urnas.

Não em 2024.

Candidatos a prefeito do PL de outras cidades também fizeram questão de participar do ato desta segunda-feira, na Prainha, que foi precedido de uma carreata pela Grande Vitória.

"2026 passa por 2024", discursou o vereador da Serra Igor Elson, candidato a prefeito. Ele não deve nem ir para o segundo turno, mas, nos bastidores, já é pedra cantada como concorrente a uma vaga de deputado estadual em 2026.

Ramalho, por sua vez, disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2022 e a especulação é que ele deve tentar o mesmo cargo, ou o Senado, em 2026.

Mas, como afirmou Igor Elson, repetindo uma frase dita à exaustão por Magno Malta, "2026 passa por 2024".

"PRACINHA E ASFALTO"

Por falar em Magno, ao discursar na Prainha ele criticou, sem citar nomes, prefeitos que fizeram "pracinha e asfalto" em ano eleitoral.

Ramalho tem alfinetado Arnaldinho devido às pracinhas construídas em Vila Velha. Assumção (PL), que disputa a Prefeitura de Vitória contra Lorenzo Pazolini (Republicanos), implica com o asfaltamento de vias da Capital.

Curiosamente, o evento com a presença de Bolsonaro ocorreu, justamente, no Parque da Prainha, que virou uma espécie de "praça gigante", inaugurada em março , fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o governo estadual.

"Temos que nos preparar para 2026", bradou Magno Malta. "Se Bolsonaro apoia, temos que estar juntos", acrescentou.

O objetivo, de acordo com o senador, que preside o PL-ES, é promover a volta de Jair Bolsonaro ao poder, embora ele esteja inelegível.

"NEGOU BOLSONARO TRÊS VEZES"

De cima do trio elétrico, Assumção afirmou que Pazolini "negou Bolsonaro três vezes".

Não é a primeira vez que o candidato do PL ataca o prefeito de Vitória por, de acordo com Assumção, não ter coragem de se declarar bolsonarista.

APLAUSOS ANTIVACINA

Ao discursar, Bolsonaro fez um balanço das realizações do próprio governo e criticou Lula.

O ex-presidente afirmou que não tomou vacina contra Covid-19 e, mais uma vez, espalhou desinformação, ao dizer que o imunizante da Pfizer "até hoje, não tem comprovação científica". Isso é mentira.

Ainda assim, a plateia reunida na Prainha gostou da declaração de Bolsonaro e aplaudiu a não vacinação dele.

Tornozeleira de candidato a vereador bolsonarista durante comício na Prainha Crédito: Letícia Gonçalves

Candidatos a vereador bolsonaristas exibiram, orgulhosos, suas respectivas tornozeleiras eletrônicas na Prainha.

Eles foram presos preventivamente e cumprem medidas cautelares enquanto são investigados por participar de atos antidemocráticos e por atacar, sem provas (fake news não vale), o resultado das urnas de 2022.

Ironicamente, querem ser eleitos, em 2024, por essas mesmas urnas "fraudulentas".

UÉ?!

Um candidato a vereador do PL distribuiu um santinho, material impresso que contém seu nome e número de urna, durante o evento bolsonarista.

O verso do santinho (ou a frente, não sei) é a imitação de uma carteira de trabalho com os dizeres "exorcizando esquerdista".

Mais uma ironia. O comício de Bolsonaro foi realizado em plena tarde de segunda-feira, em horário comercial.

Quem tem carteira assinada dificilmente conseguiria participar do ato.