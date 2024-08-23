A Gazeta publica pesquisa Ipec para prefeito de Vila Velha nesta sexta (23)

O levantamento foi realizado a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção de voto dos moradores do município canela-verde, além de trazer a avaliação da gestão do atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), que disputa a reeleição.

Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para que a pessoa consultado escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta.