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Eleições 2024

A Gazeta publica pesquisa Ipec para prefeito de Vila Velha nesta sexta (23)

A pesquisa realizou 600 entrevistas no municipio e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

23 ago 2024 às 08:00

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 08:00

Prefeitura de Vila Velha: pesquisa Ipec vai mostrar intenção de votos para prefeito.
Prefeitura de Vila Velha: pesquisa Ipec vai mostrar intenção de votos para prefeito. Crédito: Ricardo Medeiros
A Gazeta publica nesta sexta-feira (23), a primeira pesquisa Ipec com as intenções de voto para prefeito do município de Vila Velha, no primeiro turno das Eleições de 2024. A votação está marcada para 6 de outubro.
O levantamento foi realizado a pedido da Rede Gazeta e vai mostrar a intenção de voto dos moradores do município canela-verde, além de trazer a avaliação da gestão do atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), que disputa a reeleição. 
Concorrem à Prefeitura Municipal de Vila Velha, além de Arnaldinho, os candidatos Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), João Batista Babá (PT), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol).
Nos levantamentos de intenção de voto, a pesquisa Ipec traz duas abordagens: a espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, e a estimulada, quando é apresentada a lista dos candidatos em disputa na cidade para que a pessoa consultado escolha sua opção de voto. A pesquisa também será divulgada pela CBN Vitória, pelo G1 ES e Boa Noite ES, da TV Gazeta. 

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A pesquisa realizou 600 entrevistas em Vila Velha e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-06736/2024. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Correção

23/08/2024 - 9:21
A pesquisa realizou 600 entrevistas tendo como área de abrangência da coleta o município de Vila Velha, de acordo com o registro no TRE-ES. A primeira versão desta matéria informava que as entrevistas foram realizadas em sete municípios do Espírito Santo. O texto foi corrigido.

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