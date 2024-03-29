Parque da Prainha é reaberto e atrai grande público em Vila Velha

Parque da Prainha é reaberto ao público e atrai multidão em Vila Velha Crédito: Pablo Campos

O Parque da Prainha, em Vila Velha , foi reaberto ao público nesta sexta-feira (29), após quase um ano de obras. A cerimônia de inauguração começou de manhã e seguiu até a noite, com a apresentação do espetáculo musical Notas da Paixão, que remete ao auto da Paixão de Cristo.

O espetáculo retrata o calvário e a ressurreição de Jesus Cristo, com a participação de 80 artistas. A produção musical começou em 2013, na comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Itaparica.

A abertura da mais nova área de lazer e convivência das famílias foi realizada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), às 19h. Logo em seguida, ocorreu o espetáculo musical.

O Parque da Prainha é um dos palcos da tradicional Festa da Penha, que, neste ano, começa no próximo domingo (31) e é a maior celebração religiosa do Espírito Santo e a terceira maior festividade Mariana do país.