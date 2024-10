Ipec: Guerino (28%), Merlo (28%), Renata (21%) e Renzo (19%) são os mais rejeitados em Colatina

Os três primeiros candidatos estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais da pesquisa, divulgada nesta sexta (4)

Três candidatos à Prefeitura de Colatina estão tecnicamente empatados no índice de rejeição entre os eleitores do município do Noroeste do Espírito Santo. É o que mostra a segunda rodada da pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (4). Com os mesmos 28%, estão o atual prefeito Guerino Balestrassi (MDB), que busca a reeleição, e o candidato do PL, Luciano Merlo. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, a candidata Renata Marquesini (Psol), que soma 21% de rejeição no novo levantamento, empata tecnicamente com o emedebista e o liberal.