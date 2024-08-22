Pazolini promete novas escolas de tempo integral e mais guardas municipais em Vitória

Lorenzo Pazolini (Republicanos) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja reeleito prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, criar a primeira UPA da cidade e iniciar obras viárias prometidas durante o mandato atual. Essas são algumas das propostas apresentadas por Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória . As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) e seguem até a sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates decom os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, João Coser (PT), na quarta, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta quinta, e termina na sexta com Luiz Paulo (PSDB).

Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e seguiram com Coronel Ramalho (PL), na terça, Gabriel Ruy (Mobiliza), na quarta, e Mauricio Gorza (PSDB), nesta quinta. Na sexta, é a vez do Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Confira abaixo a entrevista com Lorenzo Pazolini (Republicanos):