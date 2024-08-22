Pazolini promete novas escolas de tempo integral e mais guardas municipais em Vitória

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, criar a primeira UPA da cidade e iniciar obras viárias prometidas durante o mandato atual. Essas são algumas das propostas apresentadas por Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) e seguem até a sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, João Coser (PT), na quarta, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta quinta, e termina na sexta com Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e seguiram com Coronel Ramalho (PL), na terça, Gabriel Ruy (Mobiliza), na quarta, e Mauricio Gorza (PSDB), nesta quinta. Na sexta, é a vez do Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Lorenzo Pazolini (Republicanos):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Propomos ações integradas para maior eficiência e sustentabilidade na mobilidade urbana: ampliar o Programa Bike Vitória e investir na ampliação da malha cicloviária, estabelecendo novas conexões e integrações; ampliar o número de vias com conversão à direita; continuar a modernização da gestão do trânsito, ampliando a rede semafórica com uso de inteligência artificial; dar continuidade ao programa Asfalto Vix; iniciar as obras do Mergulhão de Camburi, desafogando o trânsito em uma região crucial; iniciar as obras da Av. Beira-Mar; finalizar a elaboração do Plano de Mobilidade da Capital.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Intensificaremos a modernização do sistema de drenagem e contenção de encostas. Plantaremos 322 mil mudas de árvores e aumentaremos a cobertura vegetal, com semeadura por drones em áreas de difícil acesso, dentro do Programa Vix Flora, fortalecendo a resiliência da cidade às mudanças climáticas. Concluiremos a Macrodrenagem nas Regiões II - Santo Antônio e III – Ilha de Monte Belo, Santa Maria, Jucutuquara e Fradinhos, um investimento de R$ 461 milhões. Requalificaremos estações de bombeamento de águas pluviais e implementaremos o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
A melhor forma de reduzir a violência é promover a igualdade entre todas as regiões. Por isso, vamos ampliar os investimentos em educação em tempo integral, saúde de qualidade, cultura, esporte e lazer para todos os bairros da cidade. Continuaremos a requalificação de praças e parques, promovendo a congregação das famílias. Intensificaremos a integração com as forças federais e estaduais de segurança e o uso de ferramentas de inteligência artificial, integrando-as aos sistemas de videomonitoramento e alarme, como o botão do pânico e o SOS comércio. Ampliaremos o efetivo da Guarda Municipal.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Ampliamos em 153% a oferta de consultas e exames especializados. Foram 1,5 milhão de procedimentos. Agora, vamos ampliar a oferta de exames, como ressonância magnética, tomografia computadorizada; de consultas em neurologia, psiquiatria, gastroenterologia, entre outras; e cirurgias eletivas nas áreas de angiologia, oftalmologia, dermatologia, entre outras. Concluiremos as UBS de Santo Antônio e Grande Vitória. Iniciaremos as obras da UBS do Bairro República e Consolação e a duplicação da UBS de Jardim Camburi. Construiremos a primeira UPA de Vitória e ampliaremos ações para a saúde da mulher.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Ampliamos de 4 escolas de tempo integral, em janeiro de 2021, para 30, em 2024. Para ampliar ainda mais a oferta, vamos avançar no programa de construção, ampliação e reforma de escolas. Novas unidades serão climatizadas, aumentando o conforto da comunidade escolar. Ofertamos jornada ampliada e projetos no contra turno, como pré-Ifes, e projetos de recomposição de aprendizagem. Em paralelo, expandiremos os projetos de robótica, cultura, música e esporte nas escolas. Criaremos o prêmio Educar para Vitória, para reconhecer professores e alunos, ofertando viagens de intercâmbio pedagógico.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Vitória deixou de realizar a reforma da previdência por muito tempo, o que gerou um grande déficit. Somente no primeiro ano desta gestão, a reforma foi implementada, reduzindo o déficit em 32%. Nossa proposta é manter um regime fiscal responsável, garantindo investimentos na cidade. Com gestão eficiente, recuperamos a capacidade de investir com recursos próprios, assegurando um futuro melhor para todos.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) Ampliar a educação integral com novas escolas, reformas e contratação de professores. 2) Concluir a Nova UPA do Forte São João, construir novas UBSs e duplicar a UBS de Jardim Camburi. 3) Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, fortalecer a integração com outras forças de segurança e expandir o uso de tecnologia. 4) Expandir o programa habitacional Casa Feliz e Segura com a entrega de escrituras e reforma de moradias. 5) Concluir obras de macrodrenagem, contenção de encostas e implementar ações de adaptação às mudanças climáticas.