Yoga contra a insônia: veja como a prática pode ajudar a dormir melhor

A insônia é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade persistente para adormecer, permanecer dormindo durante a noite ou voltar a dormir após despertar antes do horário desejado. Também pode ocorrer quando a pessoa dorme por tempo suficiente, mas percebe que o sono não foi reparador. Esses problemas costumam afetar o funcionamento durante o dia, provocando cansaço, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração e queda no desempenho das atividades cotidianas.