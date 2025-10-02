Home
Obras da primeira UPA de Vitória começam em Forte São João

Expectativa é de que a unidade, prevista para ser entregue em setembro de 2026, tenha 36 leitos e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:43

Promessa de campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) durante a campanha de reeleição para prefeito, em 2024, a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vitória começou a ser construída nesta quinta-feira (2). A expectativa é de que a unidade, localizada no bairro Forte São João, tenha 36 leitos de observação e capacidade para atender até 345 mil pacientes por ano. A entrega está prevista para setembro de 2026.

A ordem de serviço foi assinada em abril deste ano. O investimento na obra é de R$ 21,6 milhões, em terreno que fica na Avenida Vitória, na esquina com a Rua Desembargador José Vicente, próximo ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O projeto prevê dois pavimentos, estacionamento, jardins e acessibilidade total, incluindo banheiros adaptados, piso tátil e elevador hospitalar tipo carro-leito.  

De acordo com os planos da prefeitura, o espaço vai ofertar serviços de complexidade intermediária que, articulados com atenção básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as portas de urgência hospitalares, vão compor a rede de urgência e emergência do município. A UPA terá equipes multiprofissionais, atuando 24 horas por dia.

345 MIL PACIENTES

É A ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS POR ANO NA UPA DE VITÓRIA

Atualmente, Vitória dispõe de dois Pronto Atendimentos (PAs), na Praia do Suá e em São Pedro, que somam cerca de 120 mil atendimentos anuais e sofrem com superlotação. A nova unidade pretende ampliar e descentralizar a cobertura, com foco no atendimento de urgência e emergência.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Magda Lamborghini, após a inauguração da UPA, o PA de São Pedro será transformado em uma UPA Porte 2. Conforme regras do Ministério da Saúde, isso significa, por exemplo, que o espaço precisa de ao menos  11 leitos de observação.

Como vai funcionar a UPA

A nova UPA atenderá pacientes acometidos por eventos agudos ou crônicos intensificados de natureza clínica e prestará atendimento inicial em casos cirúrgicos e de trauma, até a transferência e/ou encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário.

Esses serviços serão ofertados 24 horas por dia. A equipe será composta por médico clínico, médico pediatra, médico-cirurgião, dentista, enfermeiro, técnicos/auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, farmacêutico, auxiliar de consultório dentário, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, assistente de farmácia, com possibilidade de atuação de outras categorias profissionais e especialidades médicas como: psicólogo, cardiologista e ortopedista.

Projeção de como deve ficar a primeira UPA de Vitória

