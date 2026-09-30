Cristiano Ronaldo abandona seleção portuguesa após entrevista de Jesus

Cristiano Ronaldo, 41, abandonou nesta quarta-feira (30) a concentração da seleção portuguesa e não vai disputar os próximos jogos da equipe pela Liga das Nações. O astro veterano alegou que sua decisão foi motivada pelas declarações do técnico Jorge Jesus, sem especificar o que teria causado o atrito entre os dois.





Minutos antes da decisão do jogador, Jesus havia afirmado que o atleta treinaria normalmente junto com o grupo, em meio à insatisfação dele por não ter participado da partida contra a Noruega, no domingo (27), quando Portugal venceu por 2 a 1.





"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram. "Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção."





Durante uma entrevista coletiva, Jorge Jesus, porém, havia negado que existisse um problema com o capitão da equipe. "Ontem ele não se recusou a treinar. Francisco Conceição não treinou por lesão, nem Félix, porque tentávamos aliviar a fadiga, e Cristiano Ronaldo fez trabalho de academia. Ele vai treinar hoje. É o quarto dia, então ele vai treinar", havia dito o técnico.





Pouco depois, o camisa 7 foi visto deixando o estádio Parken em uma van preta da Federação Portuguesa de Futebol. De acordo com o jornal Marca, ele vai viajar para Madri e não estará presente nos confrontos com a Dinamarca, nesta quinta (1), e novamente com a Noruega, no domingo (4).





Ainda de acordo com o Marca, a tensão entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou durante a partida contra os noruegueses, quando o camisa 7 passou o jogo inteiro no banco, em Oslo. João Félix e Gonçalo Ramos foram os titulares do ataque, e os dois marcaram na vitória portuguesa.





Após a partida, Cristiano foi direto ao vestiário e não participou do treino dos reservas no dia seguinte. O jornal português A Bola relatou que o atacante não vinha treinando com o grupo e conversou com Jorge Jesus antes da partida contra a Dinamarca.





A situação levou o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, a viajar para Copenhague para falar pessoalmente com o técnico e o capitão. Em seu Instagram, o jogador confirmou que deixou a equipe logo após a conversa com os dois.