Eleições 2026: Euclério vira "general" de Ricardo Ferraço

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, embora a prioridade seja do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Até recentemente, o prefeito movimentava-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao governo estadual, apesar dos planos do correligionário. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A coluna da jornalista chegou a ouvir de uma pessoa próxima a Euclério que o prefeito contava ter recebido um "sinal de Deus" de que seria o próximo chefe do Executivo estadual. Esse ímpeto, porém, parece ter arrefecido.