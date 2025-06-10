Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Eleições 2026: Euclério vira "general" de Ricardo Ferraço

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 10 de Junho de 2025 às 11:52

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 jun 2025 às 11:52
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, embora a prioridade seja do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Até recentemente, o prefeito movimentava-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao governo estadual, apesar dos planos do correligionário. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A coluna da jornalista chegou a ouvir de uma pessoa próxima a Euclério que o prefeito contava ter recebido um "sinal de Deus" de que seria o próximo chefe do Executivo estadual. Esse ímpeto, porém, parece ter arrefecido.
Agora, Euclério dá declarações públicas e inequívocas a favor da candidatura de Ricardo e vai até realizar um megaevento, no próximo dia 9, em apoio ao vice-governador. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política -10-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados