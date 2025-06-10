Eleições 2026: Euclério vira "general" de Ricardo Ferraço

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), é citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, embora a prioridade seja do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Até recentemente, o prefeito movimentava-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao governo estadual, apesar dos planos do correligionário. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A coluna da jornalista chegou a ouvir de uma pessoa próxima a Euclério que o prefeito contava ter recebido um "sinal de Deus" de que seria o próximo chefe do Executivo estadual. Esse ímpeto, porém, parece ter arrefecido.
Agora, Euclério dá declarações públicas e inequívocas a favor da candidatura de Ricardo e vai até realizar um megaevento, no próximo dia 9, em apoio ao vice-governador. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política -10-06-25.mp3