O Espírito Santo no Senado da República em crise de poder

Os capixabas elegeram Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) para o Senado da República. Está renovada em 2/3 a bancada capixaba. Juntamente com o senador Magno Malta (PL), que já é senador, Casagrande e Evair vão forma a nova bancada.





Como sabemos, na democracia representativa o Senado da República é a “casa do território” (os estados da federação). Enquanto a Câmara Federal é a “casa do povo”.

Penso que os capixabas fizeram duas boas escolhas. Casagrande e Evair têm, ambos, perfis para serem senadores. Experiência política, experiência de gestão pública e conhecimento dos problemas, necessidades e demandas do estado do Espírito Santo.





Além de ser a casa dos estados, o Senado tem grande poder na República. Segundo o artigo 52 da Constituição, o senado tem as funções e prerrogativas, dentre outras, de: (1) processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República; ministros do STF; Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União em crimes de responsabilidade; (2) Aprovação de escolhas de ministros do STF e tribunais superiores; ministros do TCU; Procurador-Geral da República; presidente e diretores do Banco Central; e chefes de missões diplomáticas; (3) autorizar operações financeiras externas de interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios, além de fixar limites para a dívida pública; e (4) suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF.