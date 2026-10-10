Wanderson Bueno: “Interferência abrupta e sem sentido da nacional do Podemos”

“Uma interferência muito abrupta e desprovida de sentido”,
executada pelo Diretório Nacional do Podemos. Assim o prefeito de Viana,
Wanderson Bueno, define a decisão política do órgão diretivo nacional do partido, que nesta sexta-feira (9) declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Rep) para governador do Espírito Santo.
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Publicada em nota oficial na página do Podemos, a decisão vai contra a posição formal e legal do próprio partido no Espírito Santo: o Podemos, basicamente, faz parte da coligação do governador Ricardo Ferraço (MDB). Não se trata de uma tendência, de uma aliança informal...
Agora, contudo, a direção nacional diz apoiar um adversário que
pertence a outra coligação na disputa estadual.
Dizendo-se surpreendido “como todos”, Wanderson afirma que
em momento algum essa ideia de apoio a Pazolini foi tratada pela instância
nacional, presidida pela deputada federal Renata Abreu (SP), com a estadual, presidida
pelo deputado federal Gilson Daniel.
“Também fui surpreendido. Na última terça-feira, reunimos deputados
com mandato e eleitos pelo Podemos. Foi deliberado que o partido manteria sua
posição com Ricardo Ferraço. E, da minha parte, essa aliança está mantida. Essa decisão em momento algum foi socializada com a Executiva Estadual
nem com os integrantes do partido no Espírito Santo. E volto a dizer: eu,
enquanto prefeito de Viana e secretário-geral do Podemos no Estado, reafirmo
meu compromisso com o projeto liderado por Ricardo.”
Durante todo o 1º turno, Wanderson foi coordenador da
campanha de Ricardo à reeleição. Deixou o posto no início desta semana, ao
reassumir a Prefeitura de Viana.
Ele critica a presidente nacional do partido. De acordo com
a nota oficial publicada pelo Diretório Nacional do Podemos, a decisão de apoio
a Pazolini foi tomada após diálogos entre ela e o presidente nacional do
Republicanos (partido do ex-prefeito de Vitória), Marcos Pereira, também
deputado federal por São Paulo.
“A Renata Abreu está lá em São Paulo, está lá em Brasília...
ela não conhece a realidade política do Espírito Santo. Se a Renata fala pela
nacional e se ela faz essa interferência...”
É uma interferência muito abrupta, sem o consentimento da estadual, que está na coligação de Ricardo... Então é até difícil entender. Não faz sentido algum.
Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
Segundo Wanderson, diante dessa decisão da nacional, ele
é levado a repensar até sua permanência no Podemos. Admite que passa a cogitar
sair do partido após este processo eleitoral.
Não tenha dúvida disso! Sou cristão. Como cristão, aprendi que, quando a gente empenha a palavra, a gente precisa cumpri-la, ainda que saia perdendo.
Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
“O resultado do último domingo levou muitas pessoas a repensar
a posição e mudar de lado, por acharem que o resultado do 1º turno foi muito favorável
ao Pazolini. Eu tenho lado e meu compromisso com Ricardo não é de agora. Foi
construído há muito tempo, desde o ano passado, pela minha relação de trabalho
com ele e pelo projeto construído por ele e Casagrande para o Espírito Santo. Não
é agora, porque alguns acham que é difícil, que vou tomar outra posição política,
porque essa não é minha história política. Minha história política é curta, mas
é uma história de coerência.
Minha palavra foi empenhada, e vou cumpri-la até o fim, ainda que eu saia perdendo. Esse é meu compromisso e vou cumprir até o fim. Não posso comungar dessa ideia porque isso fere meus princípios.
Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana
“Não faz sentido a direção nacional atropelar a estadual e
os membros sem antes uma conversa que pudesse ter havido e sem o consentimento
da própria estadual. Volto a dizer: a Renata está em Brasília. Eu estive com
ela na quinta-feira, para o anúncio de apoio do Podemos ao Flávio Bolsonaro. Em
nenhum momento tivemos uma conversa sobre o Espírito Santo, até porque isso
para nós não é uma questão a ser discutida. Para nós, está resolvido desde o
ano passado, quando fomos o primeiro partido a declarar apoio a Ricardo.”
Nota oficial
A nota do Diretório Nacional do Podemos
O Podemos comunica que, após diálogo entre a presidente nacional do
partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do
Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, ficou definido, na tarde desta
sexta-feira (9), o apoio do Podemos à candidatura de Lorenzo Pazolini
(Republicanos) ao Governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições de
2026.
A decisão estabelece o posicionamento oficial da legenda nesta nova
etapa do processo eleitoral no Espírito Santo.
PODEMOS
Diretório Nacional