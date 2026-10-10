Wanderson Bueno: “Interferência abrupta e sem sentido da nacional do Podemos”

“Uma interferência muito abrupta e desprovida de sentido”, executada pelo Diretório Nacional do Podemos. Assim o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, define a decisão política do órgão diretivo nacional do partido, que nesta sexta-feira (9) declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Rep) para governador do Espírito Santo.





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Publicada em nota oficial na página do Podemos, a decisão vai contra a posição formal e legal do próprio partido no Espírito Santo: o Podemos, basicamente, faz parte da coligação do governador Ricardo Ferraço (MDB). Não se trata de uma tendência, de uma aliança informal...





Agora, contudo, a direção nacional diz apoiar um adversário que pertence a outra coligação na disputa estadual.





Dizendo-se surpreendido “como todos”, Wanderson afirma que em momento algum essa ideia de apoio a Pazolini foi tratada pela instância nacional, presidida pela deputada federal Renata Abreu (SP), com a estadual, presidida pelo deputado federal Gilson Daniel.





“Também fui surpreendido. Na última terça-feira, reunimos deputados com mandato e eleitos pelo Podemos. Foi deliberado que o partido manteria sua posição com Ricardo Ferraço. E, da minha parte, essa aliança está mantida. Essa decisão em momento algum foi socializada com a Executiva Estadual nem com os integrantes do partido no Espírito Santo. E volto a dizer: eu, enquanto prefeito de Viana e secretário-geral do Podemos no Estado, reafirmo meu compromisso com o projeto liderado por Ricardo.”





Durante todo o 1º turno, Wanderson foi coordenador da campanha de Ricardo à reeleição. Deixou o posto no início desta semana, ao reassumir a Prefeitura de Viana.





Ele critica a presidente nacional do partido. De acordo com a nota oficial publicada pelo Diretório Nacional do Podemos, a decisão de apoio a Pazolini foi tomada após diálogos entre ela e o presidente nacional do Republicanos (partido do ex-prefeito de Vitória), Marcos Pereira, também deputado federal por São Paulo.





“A Renata Abreu está lá em São Paulo, está lá em Brasília... ela não conhece a realidade política do Espírito Santo. Se a Renata fala pela nacional e se ela faz essa interferência...”