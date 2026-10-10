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Vitor Vogas

Wanderson Bueno: “Interferência abrupta e sem sentido da nacional do Podemos”

Dizendo-se “surpreendido” pelo anúncio de apoio do Diretório Nacional do Podemos a Pazolini (apesar de a sigla estar na coligação de Ricardo), prefeito de Viana diz até cogitar sair da legenda após o pleito. “Sou cristão. Palavra empenhada a gente cumpre”

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 05:00

Públicado em 

10 out 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Wanderson Bueno, prefeito de Viana
Wanderson Bueno, prefeito de Viana Ricardo Medeiros

“Uma interferência muito abrupta e desprovida de sentido”, executada pelo Diretório Nacional do Podemos. Assim o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, define a decisão política do órgão diretivo nacional do partido, que nesta sexta-feira (9) declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Rep) para governador do Espírito Santo.


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Publicada em nota oficial na página do Podemos, a decisão vai contra a posição formal e legal do próprio partido no Espírito Santo: o Podemos, basicamente, faz parte da coligação do governador Ricardo Ferraço (MDB). Não se trata de uma tendência, de uma aliança informal... 


Agora, contudo, a direção nacional diz apoiar um adversário que pertence a outra coligação na disputa estadual.


Dizendo-se surpreendido “como todos”, Wanderson afirma que em momento algum essa ideia de apoio a Pazolini foi tratada pela instância nacional, presidida pela deputada federal Renata Abreu (SP), com a estadual, presidida pelo deputado federal Gilson Daniel.


“Também fui surpreendido. Na última terça-feira, reunimos deputados com mandato e eleitos pelo Podemos. Foi deliberado que o partido manteria sua posição com Ricardo Ferraço. E, da minha parte, essa aliança está mantida. Essa decisão em momento algum foi socializada com a Executiva Estadual nem com os integrantes do partido no Espírito Santo. E volto a dizer: eu, enquanto prefeito de Viana e secretário-geral do Podemos no Estado, reafirmo meu compromisso com o projeto liderado por Ricardo.”


Durante todo o 1º turno, Wanderson foi coordenador da campanha de Ricardo à reeleição. Deixou o posto no início desta semana, ao reassumir a Prefeitura de Viana.


Ele critica a presidente nacional do partido. De acordo com a nota oficial publicada pelo Diretório Nacional do Podemos, a decisão de apoio a Pazolini foi tomada após diálogos entre ela e o presidente nacional do Republicanos (partido do ex-prefeito de Vitória), Marcos Pereira, também deputado federal por São Paulo.


“A Renata Abreu está lá em São Paulo, está lá em Brasília... ela não conhece a realidade política do Espírito Santo. Se a Renata fala pela nacional e se ela faz essa interferência...”

É uma interferência muito abrupta, sem o consentimento da estadual, que está na coligação de Ricardo... Então é até difícil entender. Não faz sentido algum.

Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana

Segundo Wanderson, diante dessa decisão da nacional, ele é levado a repensar até sua permanência no Podemos. Admite que passa a cogitar sair do partido após este processo eleitoral. 

Não tenha dúvida disso! Sou cristão. Como cristão, aprendi que, quando a gente empenha a palavra, a gente precisa cumpri-la, ainda que saia perdendo.

Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana

“O resultado do último domingo levou muitas pessoas a repensar a posição e mudar de lado, por acharem que o resultado do 1º turno foi muito favorável ao Pazolini. Eu tenho lado e meu compromisso com Ricardo não é de agora. Foi construído há muito tempo, desde o ano passado, pela minha relação de trabalho com ele e pelo projeto construído por ele e Casagrande para o Espírito Santo. Não é agora, porque alguns acham que é difícil, que vou tomar outra posição política, porque essa não é minha história política. Minha história política é curta, mas é uma história de coerência.

Minha palavra foi empenhada, e vou cumpri-la até o fim, ainda que eu saia perdendo. Esse é meu compromisso e vou cumprir até o fim. Não posso comungar dessa ideia porque isso fere meus princípios.

Wanderson Bueno (Podemos), prefeito de Viana

“Não faz sentido a direção nacional atropelar a estadual e os membros sem antes uma conversa que pudesse ter havido e sem o consentimento da própria estadual. Volto a dizer: a Renata está em Brasília. Eu estive com ela na quinta-feira, para o anúncio de apoio do Podemos ao Flávio Bolsonaro. Em nenhum momento tivemos uma conversa sobre o Espírito Santo, até porque isso para nós não é uma questão a ser discutida. Para nós, está resolvido desde o ano passado, quando fomos o primeiro partido a declarar apoio a Ricardo.” 

Nota oficial

A nota do Diretório Nacional do Podemos

O Podemos comunica que, após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, ficou definido, na tarde desta sexta-feira (9), o apoio do Podemos à candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições de 2026.

 

A decisão estabelece o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do processo eleitoral no Espírito Santo.

 

PODEMOS

Diretório Nacional

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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