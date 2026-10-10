Tarot do dia 10/10/2026: as cartas apontam alegrias e conquistas para alguns signos

A carta “10 de Espadas” indica que você pode estar chegando ao fim de uma situação que vinha provocando desgaste emocional. No amor, será importante reconhecer padrões que já não fazem bem e evitar insistir em relações que trazem mais sofrimento do que felicidade . Na carreira, uma mudança de planos poderá ser necessária para abrir espaço a novas oportunidades. A saúde pedirá descanso e atenção aos sinais de esgotamento. Entre amigos, procure estar perto de pessoas que oferecem apoio verdadeiro e não alimentam conflitos desnecessários.