Pazolini tem 55% e Ricardo, 45% dos votos válidos para governo do ES, diz Quaest

A um dia do segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera a intenção de voto, conforme pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24). O ex-prefeito de Vitória aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% de Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição.





Para estimar os votos válidos, além de excluir brancos, nulos e abstenções, a Quaest utiliza um modelo de "likely voter" (eleitores prováveis), que considera apenas os eleitores que têm alta chance de, de fato, ir votar no domingo. Os votos válidos são a forma como o TSE contabiliza e divulga o resultado oficial da eleição.





A partir dessa ponderação, a Quaest estima que Lorenzo Pazolini tem 55%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, estima-se que ela tenha entre 53% e 57%.Ricardo Ferraço tem hoje 45%. Considerando a margem de erro, pode ter entre 43% e 47%.





O levantamento inédito da Quaest foi contratado pela TV Gazeta. Esta é a última consulta à população para saber a preferência dos eleitores entre os dois candidatos que disputam a cadeira de governador do Estado.