Pazolini tem 55% e Ricardo, 45% dos votos válidos para governo do ES, diz Quaest

A um dia do segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera a intenção de voto, conforme pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24). O ex-prefeito de Vitória aparece com 55% dos votos válidos, contra 45% de Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição.
Para estimar os votos válidos, além de excluir brancos, nulos e abstenções, a Quaest utiliza um modelo de "likely voter" (eleitores prováveis), que considera apenas os eleitores que têm alta chance de, de fato, ir votar no domingo. Os votos válidos são a forma como o TSE contabiliza e divulga o resultado oficial da eleição.
A partir dessa ponderação, a Quaest estima que Lorenzo Pazolini tem 55%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, estima-se que ela tenha entre 53% e 57%.Ricardo Ferraço tem hoje 45%. Considerando a margem de erro, pode ter entre 43% e 47%.
O levantamento inédito da Quaest foi contratado pela TV Gazeta. Esta é a última consulta à população para saber a preferência dos eleitores entre os dois candidatos que disputam a cadeira de governador do Estado.
No cenário de intenção de voto estimulado considerando o total de eleitores aptos a votar, Lorenzo Pazolini tinha 47% em 14 de outubro. Hoje tem 45% das intenções de voto. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, estima-se que ele tenha entre 43% e 47%.
Ricardo Ferraço tinha 38% na rodada anterior, agora tem 41%. Considerando a margem de erro, pode ter entre 39% e 43%. No cenário estimulado, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.
Outros 10% dos eleitores estavam indecisos, hoje são 9%. Já 5% votariam em branco, nulo ou não votariam. Hoje, são 5%.
No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso à lista com os nomes dos candidatos, 33% dos eleitores do Espírito Santo estavam indecisos em 14 de outubro. Hoje são 29%. Lorenzo Pazolini tinha 35% das intenções em 14 de outubro, hoje mantém 35%. Considerando a margem de erro de 2 pontos, tem entre 33% e 37%.
Ricardo Ferraço tinha 27% na rodada anterior. Hoje tem 32%. Considerando a margem de erro, pode ter entre 30% e 34%. Nesse cenário, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço estão tecnicamente empatados na margem de erro.
Na sondagem espontânea, 4% dos eleitores votariam branco ou nulo, ou não iriam votar em 14 de outubro. Hoje, ainda são 4%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.