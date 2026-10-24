Quaest: 13% ainda podem mudar de voto para governo do ES

Na véspera do segundo turno das Eleições 2026, 13% dos eleitores ainda podem mudar seu voto para o governo do Espírito Santo, conforme aponta a pesquisa Quaest. O levantamento, encomendado a pedido da TV Gazeta e divulgado neste sábado (24), revela a intenção de voto dos entrevistados para os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) e se a escolha é definitiva.





Entre os eleitores consultados, 86% declaram que não têm a pretensão de mudar, 13% admitem a possibilidade de trocar o voto e 1% não sabe ou não respondeu. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





Dos entrevistados que escolheram Pazolini, 88% dizem que a escolha é definitiva, um ponto percentual abaixo do que havia sido registrado na pesquisa anterior, em 14 de outubro. Já entre os eleitores de Ricardo, a definição aumentou de 80% para 86% entre as duas consultas.





A votação de segundo turno acontece neste domingo (25) e vai definir quem será o governador do Espírito Santo nos próximos quatro anos, a partir de janeiro de 2027.