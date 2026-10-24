Quaest: 13% ainda podem mudar de voto para governo do ES

Na véspera do segundo turno das Eleições 2026, 13% dos eleitores ainda podem mudar seu voto para o governo do Espírito Santo, conforme aponta a pesquisa Quaest. O levantamento, encomendado a pedido da TV Gazeta e divulgado neste sábado (24), revela a intenção de voto dos entrevistados para os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) e se a escolha é definitiva.
Entre os eleitores consultados, 86% declaram que não têm a pretensão de mudar, 13% admitem a possibilidade de trocar o voto e 1% não sabe ou não respondeu. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Dos entrevistados que escolheram Pazolini, 88% dizem que a escolha é definitiva, um ponto percentual abaixo do que havia sido registrado na pesquisa anterior, em 14 de outubro. Já entre os eleitores de Ricardo, a definição aumentou de 80% para 86% entre as duas consultas.
A votação de segundo turno acontece neste domingo (25) e vai definir quem será o governador do Espírito Santo nos próximos quatro anos, a partir de janeiro de 2027.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 2.154 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.
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