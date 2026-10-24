Bombas fiscais: próximo governador terá R$ 650 milhões a menos sob seu controle

Quem quer que seja eleito governador do Espírito Santo neste domingo (25), terá pela frente duas “bombas fiscais” recém-aprovadas pela Assembleia Legislativa. Na prática, duas medidas aprovadas às pressas pelos deputados estaduais, somadas, retiram do chefe do Poder Executivo o controle sobre cerca de R$ 650 milhões do próprio orçamento estadual.





A receita total estimada pelo atual governo para o próximo ano é de R$ 35,4 bilhões. Esses R$ 650 milhões correspondem a quase 2% do orçamento inteiro. Equivalem a tudo o que foi reservado para a Secretaria de Agricultura e para a Secretaria de Cultura em 2027, incluindo investimentos, custeio, folha de pagamento... tudo.





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Os R$ 650 milhões que o governo terá de remanejar combinam, de um lado, o aumento de gastos obrigatórios com pagamento de emendas parlamentares (mais R$ 345 milhões); do outro, a elevação do orçamento destinado aos demais Poderes e órgãos estaduais (mais cerca de R$ 300 milhões).





A primeira medida é a emenda à Constituição Estadual, aprovada no último dia 13 e promulgada no dia seguinte pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos, estabelecendo o pagamento impositivo das emendas dos deputados ao orçamento público estadual.





Na prática, o governo agora está obrigado a executar, integralmente, as emendas individuais incluídas pelos parlamentares no orçamento. Isso já vale para o Projeto de Lei Orçamentária Anual que tramita na Assembleia desde 29 de setembro e que será executado no ano que vem, primeiro ano de mandato do governador eleito.





A nova Emenda Constitucional também determina um percentual fixo para as emendas impositivas dos deputados: 1,55% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior. Levando em conta a RCL apurada em 2025, os deputados terão, já no próximo orçamento, um total de R$ 435 milhões em emendas (mais ou menos R$ 14,5 milhões para cada um).





É aqui que encontramos o primeiro gap: o projeto orçamentário enviado à Casa de Leis pelo governo Ricardo Ferraço só previa R$ 90 milhões para essa finalidade, com base em acordo anterior entre Palácio Anchieta e Assembleia. O dinheiro ficaria alocado em uma “reserva técnica” vinculada à própria Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP), responsável por elaborar o orçamento.





Agora, ainda sem saber exatamente de onde tirar ou remanejar, o governo terá de transformar esses R$ 90 milhões inicialmente previstos em R$ 435 milhões. A diferença é de R$ 345 milhões.





Uma emenda aditiva à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelos deputados na última quarta-feira (21), estabelece uma “solução” – na prática, irreal para o caso imediato. O texto diz que o governo deveria fazer constar, no projeto de lei orçamentária, uma “reserva específica” para a cobertura das emendas impositivas.





Tal “reserva específica” não existe: obviamente não foi prevista, pois a peça orçamentária foi enviada em setembro, duas semanas antes da aprovação da PEC que criou as emendas impositivas e quase quintuplicou o montante, com efeitos imediatos.





Na mesma emenda aditiva ao texto da LDO, os deputados estabeleceram uma “solução alternativa” altamente preocupante, na avaliação do colunista: remanejar parte dos recursos da reserva de contingência do Estado.





No projeto orçamentário mandado à Assembleia pelo governo, o valor dessa reserva é de, precisamente, R$ 668,8 milhões. A priori, pode-se concluir que os R$ 345 milhões que faltam para garantir a execução das emendas serão remanejados daí, “comendo”, assim, mais da metade da reserva de contingência.





Acontece o seguinte: como o nome técnico sugere, a “reserva de contingência” existe para que o governo possa fazer frente a... contingências. E o que são “contingências”? Aí você pode escolher: epidemias, pandemias, desastres naturais provocados por eventos climáticos extremos...





Trata-se de uma parte do orçamento (até 2% da receita estimada para o ano seguinte) guardada e separada pelo governo para usar “em caso de necessidade”, “como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, [...] para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, [...], bem como de situações de emergência e calamidades públicas” (conforme o texto da LDO).





A conclusão incontornável: no limite, mais da metade dos recursos estaduais que deveriam ser reservados para fazer frente a “calamidades públicas” poderão ser revertidos para o pagamento de emendas parlamentares em 2027.