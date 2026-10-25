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Eleições 2026

Idoso tenta votar após prorrogação, mas encontra escola fechada em Vila Velha

Juvêncio Vieira, de 80 anos, soube da extensão do horário até as 19h, mas a seção já havia encerrado a votação

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 20:26

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

25 out 2026 às 20:26
A Escola SEB, em Coqueiral de Itaparica, não reabriu após a decisão do STF Tarciane Vasconcellos

Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário de votação até as 19h neste domingo (25), alguns locais no Espírito Santo permaneceram fechados. A extensão do prazo, porém, valia apenas para as seções eleitorais que ainda não haviam encerrado a votação.


Foi o que aconteceu na escola SEB, em Vila Velha, onde o vigia Juvêncio Vieira de Araújo Neto, de 80 anos, tentou votar depois de ser informado pelo filho de que o prazo havia sido ampliado. Ao chegar ao local, encontrou os portões fechados e não conseguiu registrar o voto.


Juvêncio não havia conseguido comparecer à seção durante o horário habitual porque estava trabalhando para cobrir o turno de um colega. Segundo o filho dele, Marcos Aurélio de Souza Araújo, técnico em edificações, a família soube da prorrogação e decidiu ir até a escola.


“A gente ficou sabendo que o horário ia até as 19 horas. Ele estava saindo do trabalho para voltar para o trabalho. Só que a gente chegou aqui agora e já está fechado”, contou Marcos, ao relatar a situação.


Com a seção já encerrada, Juvêncio não conseguiu votar neste domingo.

Juvêncio foi com o filho votar após descobrir que seções funcionariam até mais tarde, mas encontrou os portões da escola fechada Kamila Rossi
Prorrogação valeu apenas para seções ainda abertas

A prorrogação foi determinada pelo STF pouco antes do horário regular de encerramento da votação, marcado para as 17h. No Espírito Santo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que aguardava orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre como proceder.


Posteriormente, o TSE orientou que permanecessem abertas até as 19h apenas as seções que ainda estavam em funcionamento. Em locais onde a votação já havia sido encerrada, com urnas fechadas e boletins emitidos, não houve reabertura.


*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

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TSE determina que votação seja estendida até 19h apenas em urnas ainda abertas

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