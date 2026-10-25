Idoso tenta votar após prorrogação, mas encontra escola fechada em Vila Velha

Mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário de votação até as 19h neste domingo (25), alguns locais no Espírito Santo permaneceram fechados. A extensão do prazo, porém, valia apenas para as seções eleitorais que ainda não haviam encerrado a votação.





Foi o que aconteceu na escola SEB, em Vila Velha, onde o vigia Juvêncio Vieira de Araújo Neto, de 80 anos, tentou votar depois de ser informado pelo filho de que o prazo havia sido ampliado. Ao chegar ao local, encontrou os portões fechados e não conseguiu registrar o voto.





Juvêncio não havia conseguido comparecer à seção durante o horário habitual porque estava trabalhando para cobrir o turno de um colega. Segundo o filho dele, Marcos Aurélio de Souza Araújo, técnico em edificações, a família soube da prorrogação e decidiu ir até a escola.





“A gente ficou sabendo que o horário ia até as 19 horas. Ele estava saindo do trabalho para voltar para o trabalho. Só que a gente chegou aqui agora e já está fechado”, contou Marcos, ao relatar a situação.





Com a seção já encerrada, Juvêncio não conseguiu votar neste domingo.