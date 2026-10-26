Pazolini é eleito governador do ES com 52,17% dos votos

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito neste domingo (25) governador do Espírito Santo, com 52,17% dos votos (1.151.818) no segundo turno. O governador Ricardo Ferraço (MDB) contabilizou 47,83% dos votos (1.056.119 votos) e não conseguiu ser reeleito.
A policial militar da reserva e pastora evangélica Eliane Leal (PL) será a nova vice-governadora do Estado, eleita na chapa de Pazolini.
No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.
Na disputa eleitoral deste ano, Pazolini, que deixou a Prefeitura de Vitória em abril, consolidou sua candidatura ao governo com apoio do Partido Liberal (PL), após fechar aliança política com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.
Pazolini começou a carreira na política ao ocupar mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 2018 e 2019. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020, reeleito, em 2024.
Leia mais