Maquiagem de Halloween: 5 dicas para criar efeitos assustadores em casa

Quem deseja explorar técnicas mais elaboradas pode experimentar produtos específicos de maquiagem artística, como pancakes e tintas cremosas. Estas últimas exigem atenção à selagem após a aplicação para evitar que a maquiagem borre. “Usar a criatividade é o principal. Quanto mais você pratica, mais experiência ganha e, com o tempo, mais habilidade desenvolve”, finaliza a maquiadora.